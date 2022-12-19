Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Як Слуги разом із ОПЗЖ мріють кроїти відновлювальний бюджет України
OPINION

Як Слуги разом із ОПЗЖ мріють кроїти відновлювальний бюджет України

Сергій Марченко
19 грудня, 2022 понедiлок
16:07
Погляд Сергій Марченко

Два трильйони доларів – це мінімальні бюджети, які Слуги з ОПЗЖ планують освоїти після війни

Завжди вражала дріб'язок корупціонерів. Нагадаю історію семирічної давності.

У 2015 р. ідейний натхненник та партнер Олени Шуляк за корупційним законом 5655, Дмитро Ісаєнко навів собі УБД. З'їздив у кілька відряджень у зону бойових дій і ось уже є ветерана Ісаєнка, який танки гриз, як барбарис.

І це питання, навіщо тобі, доларовому мільйонеру, право безкоштовно їздити в маршрутках, знижка на квартплату або безкоштовне зубне протезування просто виносить мозок. Тому що це діагноз: таким ніколи не вистачить. Копієчка до копієчки. Все, що можна видоїти з держави – у сім'ю.

Читайте також: Українці вимагають ветувати містобудівну ''реформу''

Завдяки небайдужим депутатам "воїна" взяли за шкірку та змусили написати заяву про відмову від УБД. Але ж ми пам'ятаємо діагноз: досить не буває.

Питання, навіщо тобі, доларовому мільйонеру, право безкоштовно їздити в маршрутках, знижка на квартплату або безкоштовне зубне протезування просто виносить мозок

Саме тому вони накинули корупційний закон 5655 року, активним лобістом якого разом із Шуляком був наш герой. Бо хочеться ще.

І я б, можливо, заплющив очі на цю міцну спайку та політичний жабкогадюкінг Слуг Народу з ОПЗЖ, якби на кону не стояли наші гроші.

Вартість відновлення України впевнено спрямовується до трильйона доларів США. Кінця війни не видно, тому можна сміливо множити цю цифру на два і вважати, що 2 трильйони доларів — це мінімальні бюджети, які Слуги із ОПЗЖ планують освоїти після війни.

Також читайте: У закритому режимі. Монобільшість Слуг та його сателіти перетворюють Україну на Білорусь

Це близько 50 тисяч доларів на одного жителя України. Якщо просто роздати ці гроші на руки тим, чиє майно постраждало, то вони все відбудують за рік. Багаторазово доведено, що саме приватний розпорядник коштів є найбільш відповідальним і ефективним. Бо якщо ти будуєш будинок для своїх дітей, ти не будуватимеш його з гімну та палиць, як дехто з комерційних забудовників.

Вартість відновлення України впевнено спрямовується до трильйона доларів США. Кінця війни не видно, тому можна сміливо множити цю цифру на два і вважати, що 2 трильйони доларів — це мінімальні бюджети, які Слуги із ОПЗЖ планують освоїти після війни.

Але ні, ніхто нічого не роздасть. Бо головне не відновлення країни, а заробіток правильних людей. Більшість грошей підуть друзям Шуляк та Ісаєнко – великим забудовникам. Для яких ухвалювався закон 5655 і на яких працює не лише голова правлячої партії, а вся державна машина.

Чи знайдуться люди, які дадуть корупціонерам по руках так, як дали по руках Ісаєнко у 2015 році? Бо їм не вистачатиме ніколи, це діагноз.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер .

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал .

Читайте також:
ЗСУ
Автор Антін Борковський
18 грудня, 2022 неділя
Росіяни посилюють свої війська і вчаться, але не нападуть на Київ, - генерал Скшипчак
путін, шойгу
19 грудня, 2022 понедiлок
ISW: Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями
17 грудня, 2022 субота
Армія РФ планує об’єднати наступи з Півночі з наступами на Сході, - польський генерал Скшипчак
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.07
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 грудня
17:13
Карім Бензема та Дідьє Дешам (праворуч)
Володар "Золотого м'яча" оголосив про завершення кар'єри у збірній
17:10
Називав українців бандерівцями, а РФ - "матушкою": на в’їзді в Київ затримали проросійського священнослужителя з Харкова
17:07
США
Україна досі не отримувала зброю від США в рамках ленд-лізу: в МЗС пояснили причину
16:41
Ощадбанк презентував ексклюзивну серію "Патріотичні монети"
16:37
екстренка
Виготовили спеціально під потреби Укренерго: на пошкодженій обстрілами підстанції встановлюють нове обладнання, надане USAID
16:32
Ексклюзив
Збиті російські безпілотники
РФ перенесла майданчики для запуску дронів з Криму до Краснодарського краю, - експерт Defense Express Рябих
16:31
Кріштіану Роналду
"Нашкодив своїм его": Легенда футболу розповів, хто став головним розчаруванням ЧС-2022
16:08
Президент України Володимир Зеленський
"Саме зараз залежить, коли і як закінчиться ця війна": Зеленський закликав лідерів JEF надати Україні більше озброєння
16:04
Ексклюзив
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Херсон на 80% забезпечений водою та на 90% - електроенергією, - голова міської ВА Лугова
16:03
Шахед
Зеленський озвучив, скільки нових "шахедів" отримала Росія від Ірану
16:00
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Промоутер Усика висунув ультиматум команді Ф'юрі
15:29
Емманюель Макрон та Дідьє Дешам (на передньому плані)
Макрон розповів, що сказав тренеру збірної Франції Дешаму після поразки у фіналі ЧС-2022
15:28
телевежа Рівне
Генератори від країн-союзників передадуть для живлення телевеж, - Ткаченко
14:59
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку окупанти сконцентрували військові, політичні та бандитські інтереси, - полковник СБУ Костенко
14:53
Олександр Усик
Британський чемпіон не зможе провести бій з Усиком через травму
14:46
Ексклюзив
Миколаїв
Ситуація з теплом та світлом у Миколаєві контрольована, - очільник ОВА Кім
14:34
Ексклюзив
Авдіївка
Українські захисники зранку 19 грудня відбили 6 спроб штурмових дій ворога у напрямку Авдіївки, - начальник МВА Барабаш
14:27
Південноукраїнська АЕС
Уночі у близькості до ядерної установки Південноукраїнської АЕС зафіксували російський дрон: Енергоатом звертається до МАГАТЕ
14:16
мобілізація
"Нових хвиль" призову не буде, мобілізація проходить постійно та щоденно, - ЗСУ
14:09
OPINION
Євген Магда
Український варіант "Гнів та відплата". Що він передбачатиме?
13:54
ФІФА
Україну попередили про можливе призупинення членства в УЄФА та ФІФА
13:42
Китай
Росія та Китай проведуть спільні воєнно-морські навчання
13:31
експрезидент-втікач Віктор Янукович
ДБР завершило розслідування відносно держзради Януковича та Азарова, які готували Харківські угоди
13:26
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Путін їде до Білорусі прощатися з Лукашенком, якщо той не вступить у війну, - офіцер ЗСУ Лапін
13:21
Віталій Кличко
Без опалення залишається 3% споживачів у Києві, - Кличко
13:12
Білорусь кордон стіна
У Білорусі заявили, що завершили перевірку боєготовності військових
13:12
Ексклюзив
Поблизу міста Єльська (Гомельська область, Білорусь)
Роль білоруської території у війні буде підвищуватися, росіяни завозять інженерні частини військ, - представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі
12:59
Пекін COVID
У Китаї зростають сумніви щодо даних про хворих на COVID-19: Пекін оприлюднив перші за кілька тижнів летальні випадки
12:34
Сонце
В Україну йде невелике потепління 20 грудня, - синоптик Наталка Діденко
12:17
Київ, Майдан Незалежності
У Києві відкриють станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", що були зачинені з початку повномасштабного вторгнення РФ
12:11
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Мессі, завдяки перемозі Аргентини на чемпіонаті світу-2022, побив рекорд в Instagram
12:01
OPINION
Вадим Денисенко
Шойгу боягуз, його "інспекція" військ - блеф
11:57
Бєлгород, пожежа
"Хлопки" біля Бєлгорода: 14 тисяч росіян залишилися без світла
11:57
У Росії розбився та згорів черговий гелікоптер Мі-8
11:45
російська армія, мобілізація
ПВК "Вагнера" використовує засуджених найманців під Бахмутом, як витратний матеріал, - розвідка Британії
11:39
Ексклюзив
ВВП України однозначно буде зменшуватися через блекаути, - економіст Пендзин
11:29
світло
Ситуація в українській енергосистемі: в дев'ятьох регіонах діятимуть аварійні відключення світла
11:13
Збирала гроші для російських загарбників в Україні. На Одещині жінці оголосили підозру в пособництві державі-агресору
10:53
Емманюель Макрон та Кіліан Мбаппе (ліворуч)
Визначився володар "Золотої бутси" найкращому бомбардиру ЧС-2022
10:48
Ексклюзив
Лінії забезпечення ЗСУ працюють, а поки працює логістика - Бахмут тримається, - Згурець
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV