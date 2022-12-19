Завжди вражала дріб'язок корупціонерів. Нагадаю історію семирічної давності.

У 2015 р. ідейний натхненник та партнер Олени Шуляк за корупційним законом 5655, Дмитро Ісаєнко навів собі УБД. З'їздив у кілька відряджень у зону бойових дій і ось уже є ветерана Ісаєнка, який танки гриз, як барбарис.

І це питання, навіщо тобі, доларовому мільйонеру, право безкоштовно їздити в маршрутках, знижка на квартплату або безкоштовне зубне протезування просто виносить мозок. Тому що це діагноз: таким ніколи не вистачить. Копієчка до копієчки. Все, що можна видоїти з держави – у сім'ю.

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Завдяки небайдужим депутатам "воїна" взяли за шкірку та змусили написати заяву про відмову від УБД. Але ж ми пам'ятаємо діагноз: досить не буває.

Питання, навіщо тобі, доларовому мільйонеру, право безкоштовно їздити в маршрутках, знижка на квартплату або безкоштовне зубне протезування просто виносить мозок

Саме тому вони накинули корупційний закон 5655 року, активним лобістом якого разом із Шуляком був наш герой. Бо хочеться ще.

І я б, можливо, заплющив очі на цю міцну спайку та політичний жабкогадюкінг Слуг Народу з ОПЗЖ, якби на кону не стояли наші гроші.

Вартість відновлення України впевнено спрямовується до трильйона доларів США. Кінця війни не видно, тому можна сміливо множити цю цифру на два і вважати, що 2 трильйони доларів — це мінімальні бюджети, які Слуги із ОПЗЖ планують освоїти після війни.

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Це близько 50 тисяч доларів на одного жителя України. Якщо просто роздати ці гроші на руки тим, чиє майно постраждало, то вони все відбудують за рік. Багаторазово доведено, що саме приватний розпорядник коштів є найбільш відповідальним і ефективним. Бо якщо ти будуєш будинок для своїх дітей, ти не будуватимеш його з гімну та палиць, як дехто з комерційних забудовників.

Вартість відновлення України впевнено спрямовується до трильйона доларів США. Кінця війни не видно, тому можна сміливо множити цю цифру на два і вважати, що 2 трильйони доларів — це мінімальні бюджети, які Слуги із ОПЗЖ планують освоїти після війни.

Але ні, ніхто нічого не роздасть. Бо головне не відновлення країни, а заробіток правильних людей. Більшість грошей підуть друзям Шуляк та Ісаєнко – великим забудовникам. Для яких ухвалювався закон 5655 і на яких працює не лише голова правлячої партії, а вся державна машина.

Чи знайдуться люди, які дадуть корупціонерам по руках так, як дали по руках Ісаєнко у 2015 році? Бо їм не вистачатиме ніколи, це діагноз.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер .

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