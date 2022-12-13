Одні вмирають. На численних фронтах, захищаючи країну. Інші каламутять. Собі більше влади та грошей.

Ці два дні – останні засідання парламенту цього року. Як завжди закриті, хоч усі про них знають. Але закриті, бо так зручно приймати усі хотілки. А їх багато.

Хотелки вождів монобільшості, бо виявляється, потрібно зменшити податкове навантаження на гральний бізнес. Це актуально?

Хотелки забудовників і байдуже, що місцеве самоврядування, яке нині з останніх сил утримує зруйновані громади, проти.

Хотелки влади взяти під повний контроль Конституційний суд.

Коли мільйон українців воює, а мільйони виживають і думають про тепло та світло, їжу для дітей та дах над головою, хтось грабує гроші з держбюджету на будівництві доріг та перетворює Україну на Білорусь та Росію. Бо думає, що війна все спише

Хотелки Офісу Президента продовжуватимуть контролювати інформаційний простір. Через законодавче закріплення каналу Рада не як парламентський (і як це працює в Європі), а як державний загальнонаціональний канал. За гроші платників податків. Крім Суспільного. І в канал Фрідом, який ви фінансуєте своїми податками. І ще й до каналу "Ми Україна". Бо так зручно керувати: чи давати гроші, чи ні. І тоді за дзвінком виконується все.

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Хотелки з регулювання онлайн, тому що в Інеті ще можна критикувати, на відміну від єдиного телевізійного марафону, де все зачищено, і про всі ці дуже неєвропейські ініціативи в європейському законі вам ніхто не розповість. А потім цю критику можна буде заблокувати як загрозу національній безпеці. І замучити перевірками кожного, хто собі це дозволяє. Адже в нас дуже "незалежне і європейське" регулювання у вигляді Нацради Коломойської?

Мої колеги знають, що їхнє голосування не покажуть по телевізору і виборці про нього не дізнаються. Тому воліють без сорому домовлятися з Офісом та обмінювати якісь свої інтереси на "послуги" у вигляді голосування.

Коли мільйон українців воює, а мільйони виживають і думають про тепло та світло, їжу для дітей та дах над головою, хто грабує гроші з держбюджету на будівництві доріг та перетворює Україну на Білорусь та Росію. Думає, що війна все спише.

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Мої колеги знають, що їхнє голосування не покажуть по телевізору і виборці про нього не дізнаються. Тому воліють без сорому домовлятися з Офісом та обмінювати свої інтереси на "послуги" у вигляді голосування. І ще й прикривати "високою метою" євроінтеграції банальну цензуру та бажання влади контролювати інформпростор.

А я дедалі більше спостерігаю, яке Зло – закритість та монополія на інформацію. І є лише один шлях – писати правду. Поки що є така можливість…

Саме тому, що вмираючі на фронтах борються з Росією, а не творять її вдома.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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