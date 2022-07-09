Як у Неаполі. Україна пропонує створити хаб "НАТО-Схід"
Україна пропонує Північноатлантичному альянсу створити на його східному фланзі, наприклад, у Польщі, військовий хаб НАТО-Схід за зразком успішно функціонуючого проєкту НАТО-Південь у Неаполі
Про це у суботу, 9 липня 2022 року, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час онлайн-виступу на круглому столі на тему: "Від Мадриду до Мадриду: 25 років особливого партнерства між НАТО та Україною", повідомили в Укрінформ.
"Україна має і буде продовжувати посилювати взаємодію з Альянсом. У своєму відеозверненні до глав держав і урядів на саміті НАТО в Мадриді Президент Володимир Зеленський наголосив, що потрібно переглянути розуміння східного флангу НАТО. Відтак пропоную спільно подумати над створенням у східній частині Альянсу, наприклад, у Польщі, хабу НАТО-Схід. За модель можна взяти вже успішно функціонуючий подібний проєкт хаб НАТО-Південь", - сказала Джапарова.
Також вона додала, що цей проєкт може створити легітимне підґрунтя для залучення партнерів Альянсу, зокрема України, до більшої практичної взаємодії з НАТО, що є дуже важливим для нас.
"Це сприятиме нашому євроатлантичному поступу та дозволить нарощувати взаємодію за такими важливими напрямами, як забезпечення безпеки спільних кордонів або протидія нелегальній міграції, контрабанді та торгівлі людьми", - зазначила перша заступниця міністра.
- Нагадаємо, що 5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО.
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