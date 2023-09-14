Як Україні приструнити Маска
Міжнародне космічне право поки що повною мірою не регулює питання справедливого для всіх землян/країн використання космічного простору (фахівці в цій вузькій галузі МПП можуть поправити)
Скажімо, попри різке збільшення кількості супутників (і тих, що діють і тих, що відпрацювали вже — є фактично космічним сміттям, яке вже робить шкоду), лише компаніям Ілона Маска дали дозвіл на запуск 4425 тисяч супутників, на 83 орбітах (від 1110 до 1325 км від Землі), що в кілька разів буде перевищувати кількість наявних на сьогодні.
Можливо, треба запровадити, за аналогією з викидами парникових газів, принцип квотування, за яким кожна країна буде мати право на запуски та виведення на орбіту певного числа космічних об’єктів? Держави, що не мають космічних програм, або конкурують в освоєнні навколоземного простору – можуть продавати свої квоти тим, хто буде збільшувати в рази у найближчі 10-15 років кількість космічних об’єктів.
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Тоді Ілон Маск буде не в геополітику "гратися" або судитися з українською кампанією за назву "Старлінк", а, можливо, звертатися до України за купівлею квоти чи пропонувати угоду про часткову участь у проєктах і спільне використання.
Мабуть, варто нашим фахівцям в цій галузі подивитися, чи є варіанти внесення відповідних змін до вже застарілої “Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами”, або запропонувати для розгляду проєкт нової міжнародної угоди, яка врегулювала б це питання.
В будь-якому разі Україна має бути дуже активною в цій галузі. Це — питання національної безпеки!
Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США
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