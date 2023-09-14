Скажімо, попри різке збільшення кількості супутників (і тих, що діють і тих, що відпрацювали вже — є фактично космічним сміттям, яке вже робить шкоду), лише компаніям Ілона Маска дали дозвіл на запуск 4425 тисяч супутників, на 83 орбітах (від 1110 до 1325 км від Землі), що в кілька разів буде перевищувати кількість наявних на сьогодні.

Можливо, треба запровадити, за аналогією з викидами парникових газів, принцип квотування, за яким кожна країна буде мати право на запуски та виведення на орбіту певного числа космічних об’єктів? Держави, що не мають космічних програм, або конкурують в освоєнні навколоземного простору – можуть продавати свої квоти тим, хто буде збільшувати в рази у найближчі 10-15 років кількість космічних об’єктів.

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Тоді Ілон Маск буде не в геополітику "гратися" або судитися з українською кампанією за назву "Старлінк", а, можливо, звертатися до України за купівлею квоти чи пропонувати угоду про часткову участь у проєктах і спільне використання.

Мабуть, варто нашим фахівцям в цій галузі подивитися, чи є варіанти внесення відповідних змін до вже застарілої “Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами”, або запропонувати для розгляду проєкт нової міжнародної угоди, яка врегулювала б це питання.

В будь-якому разі Україна має бути дуже активною в цій галузі. Це — питання національної безпеки!

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Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США

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