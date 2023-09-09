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OPINION

Урятувати Маска-"рятівника"

Ігор Гулик
9 вересня, 2023 субота
18:01
Погляд Ігор Гулик

Мільярдер і, м'яко кажучи, дивак, власник компанії SpaceX і соціальної мережі "Х" (краще знаної як Twitter) Ілон Маск знову вляпався в історію

Власне це не новина, бо життя цієї примхливої дорослої дитини усуціль сповнене пригодами сумнівного ґатунку. Захцянки Маска мають під собою певне підґрунтя, от тільки упоратися з ними не під силу навіть генію.

Та наскільки б скандальною не була його сповідь журналісту і письменникові Волтеру Айзексону, якому Ілон доручив написати власну біографію, все ж мені видається, що історія зі Starlink і невдалою атакою українських морських дронів на Севастополь – лише прикриття іншого, боліснішого для мільярдера і "філантропа" скандалу.

Нагадаю, минулого тижня Washington Post опублікувала у розділі "Думка" уривок з майбутньої книги Айзексона, з якого читачі дізналися про те, як Маск урятував російський Чорноморський флот від севастопольського "Перл-Харбору". Дізнавшись про плани українців атакувати базу ЧФ надводними безпілотниками, цей "союзничок" просто вимкнув Starlink над Кримом, позбавивши смертоносні апарати управління. Біограф стверджує, що Маск особисто керував інженерами, які здійснювали цю спецоперацію.

Айзексон подає цікаву деталь: перед рішенням позбавити українців можливості враз покінчити з російською армадою, яка, до слова, систематично обстрілює мирні міста і завдає руйнувань та смертей, власник SpaceX особисто телефонував послу РФ у США, аби люб'язно поділитися інформацією про плани Києва… Дипломат, мовляв, переконав Маска у тому, що Кремль застосує ядерну зброю у відповідь.

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І ось вона мить слави: Фігаро-Маск одягає тогу рятівника світу. "Виникла небезпечна проблема, і він вважав, що існує "нетривіальна ймовірність", як він сказав, що це може призвести до ядерної війни — частково відповідальним за це буде Starlink", - пише Айзексон.  

Правда, поява колонки у Washington Post, як я припускаю, спричинена "тривіальним" бажанням "рятівника світу" врятувати свою репутацію в іншому скандалі. І він не до порівняння з тим, що, виявляється, Маск без тіні сумніву нешляхетно "злив" своєму біографові приватне листування з українським міністром Михайлом Федоровим. І Айзексон, своєю чергою, дуже влучно зауважив про певний стан свого роботодавця: "повна маскіанська криза героя і драми".

Річ у тім, що наш "пацифіст" та "рятівник" став об'єктом особливої уваги Антидифамаційної ліги (ADL) – організації, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв. І абсолютно небезпідставно: Bloomberg недавно опублікував результати дослідження, згідно з якими придбання Twitter Ілоном Маском і серія змін політики щодо контенту спричинили різкий сплеск ненависті, жорстоких і неточних публікацій на платформі.

Агенція пише, що за перші три місяці перебування Маска на посаді кількість щоденних твітів, що містять образи проти темношкірих американців, зросла більш ніж утричі. З жовтня по березень кількість твітів, у яких згадується ЛГБТК+ спільнота, а також образливі висловлювання на кшталт "грумер" зросла на 119%. Ненависть в Інтернеті часто призводить до реальної шкоди: за даними ADL, цього року кількість повідомлень про агресивні дії в Twitter зросла на 6%. У середньому лише 28% антисемітських твітів, про які повідомляє ADL у період з грудня по січень, було видалено або накладено санкції.

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Наразі Маск відбувся банальним: мовляв, він "за свободу слова". Але, схоже, ADL така відмовка не задовольнить. І перші зрозумілі для бізнесмена наслідки вже дали про себе чути: дохід "Х" (Twitter) від реклами у квітні цього року упав на 60 відсотків.

Не мені розповідати Маску про те, що сваритися з ADL украй небезпечно. Ці люди – дуже впливові, і якщо вже беруться за справу, то доводять її до логічного фіналу. Американський мільярдер і "рятівник" може нарікати лише на себе і на тих, з ким йому приємно спілкуватися. До прикладу, з Володимиром Путіним. Той теж неодноразово ставав мішенню для критики ADL, та й зовсім недавно знову засвітився антисемітськими висловлюваннями про єврейські корені Зеленського і про те, що світове "закулісся" поставило єврея на чолі України, аби таким чином "прикрити" тамтешній "нацизм".

Що ж, хто рятуватиме "рятівника" Маска, — питання риторичне.

Спеціально для Еспресо

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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