English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Ілон Маск у ролі данайця?
OPINION

Ілон Маск у ролі данайця?

Ігор Гулик
9 жовтня, 2022 неділя
12:22
Погляд Ігор Гулик

Чи не може з'ясуватися, що меценатські подарунки були "дарами данайця"?

Відверто кажучи, мене вже нудить від засилля охочих сяк чи так примирити нас з Росією. Їх наполегливе бажання спричинене або ж "курячою сліпотою", часто неприпустимою недугою для формату та інституційної важливості самих "миротворців", або ж абсолютно очевидним меркантильним інтересом, або, як це не сумно, "корисним ідіотизмом" на користь агресора.

Коли пацифістські спроби завершуються прозрінням чи принаймні вибаченнями за нерозуміння, — одна справа. Коли вони набувають форм рецидиву, як, до прикладу, з Папою Франциском, — доводиться шукати джерела і мотиви саме таких заяв. Коли ж мова йде про "корисних ідіотів", то тут складніше. Надто вже авторитетні та "безгрішні" ці артикулятори "миру за будь-яку ціну".

Недавно інформаційний простір збурив твіт Ілона Маска, який запропонував провести новий референдум на окупованих Росією територіях під егідою ООН, віддати Крим Росії та забезпечити його водопостачання, а Україні ж Маск запропонував мати нейтральний статус. Тобто інвестор та винахідник, мільярдер та засновник компаній Tesla та SpaceX фактично схиляє не тільки Київ, але й міжнародну спільноту до капітуляції перед Москвою, пробує повернути історію у сумнозвісні часи "перезавантаження" стосунків між Вашингтоном та Москвою, залишити безкарними й воєнні злочини путінізму, і зазіхання кремлівського "царя" на світоустрій.

Надалі Маск взявся ще й аргументувати власну позицію, причому геть недолуго вторячи наративам російської пропаганди: "Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми повинні в будь-якому конкретному конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе". "Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу Росії".

Не встиг ущухнути скандал довкола цього твіта, як Маск оприлюднив нову ідею, не менш контроверсійну. Цього разу в інтерв’ю Financial Times він розповів про своє бачення розв'язання "тайванської" кризи. Мовляв, бунтівний острів слід віддати під часткове управління Китаю (за прикладом Гонконгу).  "Моя рекомендація полягала б у тому, щоб створити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка була б досить прийнятною. Вона, ймовірно, не зробить усіх щасливими".

Після цього рецидиву низка експертів запідозрили, — і не безпідставно, — що бурхлива публічна діяльність інвестора спричинена проханнями "китайських товаришів", з якими у Маска спільні бізнес-інтереси. У китайському Шанхаї, до прикладу, компанія мільярдера з виробництва електроавтомобілів Tesla має свій завод.

Ілон Маск навіть не приховує, що його непокоїть потенційний вплив конфлікту між КНР та Тайванем не лише на Tesla, але й на виробника iPhone Apple Inc та економіку загалом. Цинічно, чи не правда, коли йдеться про життя та долі мільйонів людей, — що в Україні, що у Китаї.

Між іншим, діяльність Маска у КНР пов'язана з його слухняною згодою на вимогу Пекіна гарантій того, що він не пропонуватиме інтернет-сервіс Starlink своєї компанії SpaceX у Китаї.

І тут починається найцікавіше. Після "пацифістського" твіту про Україну критика Маска у мережі завжди супроводжувалася й репліками про "не все так однозначно". Мовляв, гляньте, меценат передав для потреб ЗСУ тисячі станцій Starlink, які суттєво допомагають нашим захисникам.

Але днями, акурат у час "загострення миротворчих потуг" власника Tesla, повідомили про перебої в роботі пристроїв зв'язку Starlink на лінії фронту, що ускладнює роботу наших військових зі звільнення територій. Причому, судячи з тексту Financial Times, неполадки розпочалися після активного контрнаступу ЗСУ.

Маск відповів у своєму стилі, перемикаючи увагу на бізнес-складову скандалу: "У статті неправдиво стверджується, що термінали та послуги Starlink були оплачені, хоча оплачена була лише невелика частина. Ця операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".

Але далі – просто вибух: "Що стосується того, що відбувається на полі бою, то це засекречена інформація".

Тобто, ЗСУ наразі використовують Starlink, сподіваються на його надійність, але "миротворець" Маск володіє "засекреченою інформацією", яка дозволить йому, за бажання, "вимкнути рубильник"?

Хто попросить у Маска про таку послугу, — питання далеко не риторичне. І, скажіть, чи не може з'ясуватися, що меценатські подарунки були "дарами данайця"?

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Китай
ЗСУ
Тайвань
війна з Росією
Ілон Маск
зброя для України
Читайте також:
Сергій Лавров
8 жовтня, 2022 субота
"Захід все перекручує": Лавров змінив риторику після ядерного шантажу в ООН
Максим Галкин
8 жовтня, 2022 субота
Максима Галкіна хочуть позбавити батьківських прав
9 жовтня, 2022 неділя
Вибух на Кримському мосту організувала Україна, бомба була у вантажівці, - The New York Times
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.21
    Купівля 40.21
    Продаж 41.07
  • EUR
    Купівля 38.91
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
9 жовтня
11:59
IKEA
До 2025 року товари IKEA доставлятимуть лише електромобілями
11:57
Макс Ферстаппен
Ферстаппен став дворазовим чемпіоном світу в автоперегонах Формула-1
11:36
Falcon 9, SpaceX
SpaceX вивела на орбіту два телекомунікаційні супутники Intelsat
11:28
Сумщина, обстріли
"Орки сказилися. З сьомої ранку уже 50 приходів по Сумщині", – Живицький
11:02
Гаубиця Zuzana
Ще один подарунок Путіну: Словаччина поставила Україні дві гаубиці Zuzana-2
10:57
Ексклюзив
Шойґу і Герасімов
Путін побоявся міняти і Шойгу, і Герасимова, - радник очільника МВС Денисенко
10:48
Інфографіка
ЗСУ за добу знищили 440 окупантів, 14 танків та ворожий гелікоптер, - Генштаб
10:40
Ексклюзив
Литовсько-білоруський кордон
Білоруси розглядають варіанти, як втекти з країни, - керівник "Білого легіону" Бульба
10:36
Путін
Британська розвідка оцінила наслідки атаки на Кримський міст для Путіна
10:23
полонені рф
"За одну хвилину загинуло 20 чоловік", –  окупант після 12 днів на фронті здався в полон
10:21
обстріл Запоріжжя
Абсолютна підлість, абсолютне зло: Зеленський про удари РФ по Запоріжжю
10:05
Дональд Трамп
Трамп заявив, що адміністрація Байдена спровокувала Путіна на вторгнення до України
10:03
OPINION
Андрій Кокотюха
Рашистів не варто порівнювати з нацистами – логічно навпаки
09:44
Гроші
У Мінсоцполітики розповіли, коли в Україні почнуть виплачувати універсальну соцдопомогу
09:41
Олег Ніколенко
У МЗС Україні відповіли на ноту зі звинуваченнями у "підготовці удару" по Білорусі
09:33
OPINION
Микола Княжицький
Лише знищення путінського режиму і імперських прагнень Росії через перемогу України може гарантувати мир
09:30
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путін увійшов у жахливий конфлікт з російською армією, - Піонтковський
09:23
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Росія обстріляла житловий сектор у Запоріжжі: щонайменше 12 загиблих
09:13
Ексклюзив
Херсонська ОДА
Росіяни на Херсонщині змогли відкрити менше ста шкіл, - заступник голови облради Соболевський
09:03
Денис Шмигаль
Росіяни створили фейкове зображення Шмигаля, аби зв'язатись з Халюком Байрактаром
08:53
Оновлено
Ворскла
УПЛ: розклад трансляцій та результати матчів 6-го туру
08:42
Кримський міст
В ISW спрогнозували, якими будуть наслідки вибуху на Кримському мосту
08:35
Нікополь, обстріл
За ніч окупанти випустили майже 70 снарядів по Нікопольщині
08:15
Ексклюзив
Запоріжжя
Люди в Запоріжжі почали серйозніше ставитися до тривог, - депутатка райради
08:13
Google
Google вас не знайде: через додаток тепер можна видалити дані про себе
08:00
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Відкрилася ще одна катастрофа путінського режиму, - Піонтковський
07:45
ЗСУ
ЗСУ відбили 30 ворожих атак на двох напрямках за добу, – Генштаб
06:49
ППО
Через невдачі на фронті ворог може переорієнтуватися на внутрішні диверсії, – ОК "Південь"
02:51
Кримський міст
Вибух на Кримському мосту організувала Україна, бомба була у вантажівці, - The New York Times
02:29
полонені росіяни
Душ, на обід суп і риба, а після роботи грають у футбол і читають географію України. В яких умовах живуть полонені росіяни
00:44
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі прогриміли вибухи. Росія вдарила по об'єкті інфраструктури
2022, субота
8 жовтня
23:32
Михайло Мудрик у матчі Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
Найдорожчий футболіст "Шахтаря" Мудрик зацікавив ПСЖ
22:43
Лиман деокупація
ЗСУ звільнили 40 населених пунктів Донецької області
22:32
Ексклюзив
Піонтковський
Коли Україна вийде на кордони 1991 року, звісно, вас приймуть до НАТО, - Піонтковський
22:16
Зеленський відповів, яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку
22:03
OPINION
Ерік Найман
Ринок акцій змирився з майбутньою рецесією
21:57
Сумщина, ракетний удар, вибухи
Росіяни вдарили по Сумській області 28 некерованими ракетами. Є поранений, пошкоджене аграрне підприємство
21:38
Володимир Зеленський
Гарантуємо збереження життя: Зеленський звернувся до росіян, які хочуть здатись у полон
21:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Єдина можливість повернення контролю над ЗАЕС – це визволення Запорізької області від загарбників, - Портников
21:25
Ексклюзив
Сергій Фурса
Зараз фундаментальних причин для падіння гривні немає, але тиск на національну валюту буде зберігатися до завершення війни, - інвестбанкір Фурса
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV