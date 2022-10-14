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OPINION

Цей Маск "зламався", несіть іншого

Ігор Гулик
14 жовтня, 2022 п'ятниця
20:26
Погляд Ігор Гулик

Маск – "продавець повітря". Те, що він спробував заробити додаткові бали, підтримавши Україну, означає лише добру "тему" для хайпу

Нинішня заява інвестора та винахідника, мільярдера та засновника компаній Tesla та SpaceX про відмову фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні не стала для мене несподіванкою. Так, звісно, це неприємно, можливо, навіть затратно для нас. Але це набагато кращий варіант, аніж приймати "данайські дари", а відтак очікувати гидкої "підстави".

Маск – хайпер і "продавець повітря". Те, що він спробував заробити собі додаткові бали, підтримавши Україну, означає не його прихильність до України, а лише добру "тему" для хайпу.

Люди на кшталт Маска ніколи не дбають про власну репутацію. Цей інститут для них – інтелігентські дурощі, фата моргана, міраж. Зиск, — ось чим керується Маск, бо зиск – реальний, майже тактильний, відчутний.

Біда лише у тім, що "продавці повітря" полюбляють бавитися у політику. І це часто збиває з пантелику довкілля, але, на щастя, ставить підніжки самим хайперам.

Маск – хайпер і "продавець повітря". Те, що він спробував заробити собі додаткові бали, підтримавши Україну, означає не його прихильність до України, а лише добру "тему" для хайпу

Недавні миротворчі заяви Ілона Маска були соромом і, м'яко кажучи, свідченням некомпетентності. Але, — що гірше, — коли назовні, як шило з мішка, почали вилізати деталі, підприємець навіть не пробував огризатися. Бо, погодьтеся, хто заперечить факт, що у китайців достатньо важелів, аби "привести до тями" навіть найбагатшу людину світу. У китайському Шанхаї, до прикладу, компанія мільярдера з виробництва електроавтомобілів Tesla має свій завод.

Були підозри, що Маск почав раптом "миротворити" на прохання саме китайських "товаришів", і ці підозри зміцнилися, коли з його Twitter вилетіла пропозиція "поділити Тайвань".

Втім, просили Маска, як з'ясувалося, не лише з Пекіна. Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що власник Tesla та SpaceX розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України. Маск "відморозився", очікувано. Хоча, як на мене, Ієн Бреммер дорожить власною репутацією набагато більше, і не кидав би слова на вітер. Для нього цей інститут важливий.

Маск згадав "пораду" посла Україні в Німеччині Андрія Мельника. Після скандалу з "миротворчістю" амбасадор написав мільярдерові: "Та пішов ти – це моя дуже дипломатична відповідь"

Нинішня заява інвестора, окрім бізнесової, містить ще й, так би мовити, дипломатичну складову. Спочатку він переконує, що застеріг від банкрутства супутників зв'язку на низькій орбіті, бо такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше. Але, — я думаю, це найважливіше, — Маск згадав "пораду" посла Україні в Німеччині Андрія Мельника. Після скандалу з "миротворчістю" амбасадор написав мільярдерові: "Та пішов ти – це моя дуже дипломатична відповідь". 

Хайпер сприйняв це болісно, бо навряд чи для людей такого типу властиве почуття вини, а, отже, й гумору.

Що ж, українцям слід мати на увазі прецедент Маска. Звісно, на війні хоче заробляти (і хайпом, і реальні гроші) не тільки він. Тому наразі подякуймо Маску і за "старлінки", куплені урядом США, і за гарний урок.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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