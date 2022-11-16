Як українці будували Російську імперію
Здається, що ми вже достатньо зрілі як нація, щоб почати говорити про ціну такого вибору
Можливо, це багатьом зараз буде видаватися не на часі. Але...
Осмислювати треба, як українці будували Російську імперію. І який шлях обирали, коли зберігали власну ідентичність чи, навпаки, намагалися її забути. Перед кожним українцем індивідуально рано чи пізно вставало це питання спочатку в Російській імперії чи Австро-Угорській імперії, а потім в СРСР. І кожен робив цей вибір свідомо чи ні. Мені здається, що ми вже достатньо зрілі як нація, щоб почати говорити про ціну такого вибору. І взагалі про цей конфлікт ідентичностей українця та імперця, з яким жили з десяток поколінь. Як це ламало свідомість і калічило. Він нікуди ще не випарувався, цей світоглядний конфлікт. Він живе глибоко в більшості людей 35+ років.
Перед кожним українцем індивідуально рано чи пізно вставало це питання спочатку в Російській імперії чи Австро-Угорській імперії, а потім в СРСР. І кожен робив цей вибір свідомо чи ні
Вже зараз треба шукати відповіді на питання про майбутнє РФ. І без нас ці відповіді не знайдуть. І тут важливо не втрапити в пастку імперства.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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