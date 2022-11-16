Можливо, це багатьом зараз буде видаватися не на часі. Але...

Осмислювати треба, як українці будували Російську імперію. І який шлях обирали, коли зберігали власну ідентичність чи, навпаки, намагалися її забути. Перед кожним українцем індивідуально рано чи пізно вставало це питання спочатку в Російській імперії чи Австро-Угорській імперії, а потім в СРСР. І кожен робив цей вибір свідомо чи ні. Мені здається, що ми вже достатньо зрілі як нація, щоб почати говорити про ціну такого вибору. І взагалі про цей конфлікт ідентичностей українця та імперця, з яким жили з десяток поколінь. Як це ламало свідомість і калічило. Він нікуди ще не випарувався, цей світоглядний конфлікт. Він живе глибоко в більшості людей 35+ років.

Перед кожним українцем індивідуально рано чи пізно вставало це питання спочатку в Російській імперії чи Австро-Угорській імперії, а потім в СРСР. І кожен робив цей вибір свідомо чи ні

Вже зараз треба шукати відповіді на питання про майбутнє РФ. І без нас ці відповіді не знайдуть. І тут важливо не втрапити в пастку імперства.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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