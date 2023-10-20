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Як легко зробити ароматний глінтвейн в домашніх умовах

20 жовтня, 2023 п'ятниця
18:00
рецепти глінтвейн

При настанні холодної пори року немає приємнішого та смачнішого напою, аніж ароматний домашній глінтвейн. Готувати напій легко й просто, а головний його секрет — багато спецій та фруктів

Інгредієнти для глінтвейна:

  • одна пляшка вина
  • половинка лимона
  • один великий апельсин
  • чотири маленькі яблука 
  • три палички кориці
  • кілька зерен кардамону
  • п’ять паличок гвоздики
  • десять горошин суміші перців
  • дві зірочки анісу
  • ванілін 
  • одна столова ложка меду
  • три лаврові листки
  • корінь імбиру
глінтвейн

Фото: gettyimages

Приготування глінтвену:

  • наливаємо до каструлі вино 
  • додаємо всі зазначені спеції, мед, дрібку ваніліну 
  • чистимо та нарізаємо невеличкий шматок імбиру
  • нарізаємо апельсин кружальцямами разом зі шкіркою, лимон (без кісточок), яблука (без кісточок)
  • перед тим, як всипати цитрусові до каструлі, вичавлюємо із них сік 
  • вливаємо його до вашого вино
  • докладаємо яблука 
  • перемішуємо
  • вмикаємо малий вогонь на плиті 
  • підігріваємо вино зі спеціями
  • вино не повинно кипіти, 
  • як тільки вино дійде до кипіння — вимикаємо вогонь
  • даємо п’ять хвилин настоятися.

Смачного!

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