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Як легко зробити ароматний глінтвейн в домашніх умовах
При настанні холодної пори року немає приємнішого та смачнішого напою, аніж ароматний домашній глінтвейн. Готувати напій легко й просто, а головний його секрет — багато спецій та фруктів
Інгредієнти для глінтвейна:
- одна пляшка вина
- половинка лимона
- один великий апельсин
- чотири маленькі яблука
- три палички кориці
- кілька зерен кардамону
- п’ять паличок гвоздики
- десять горошин суміші перців
- дві зірочки анісу
- ванілін
- одна столова ложка меду
- три лаврові листки
- корінь імбиру
Фото: gettyimages
Приготування глінтвену:
- наливаємо до каструлі вино
- додаємо всі зазначені спеції, мед, дрібку ваніліну
- чистимо та нарізаємо невеличкий шматок імбиру
- нарізаємо апельсин кружальцямами разом зі шкіркою, лимон (без кісточок), яблука (без кісточок)
- перед тим, як всипати цитрусові до каструлі, вичавлюємо із них сік
- вливаємо його до вашого вино
- докладаємо яблука
- перемішуємо
- вмикаємо малий вогонь на плиті
- підігріваємо вино зі спеціями
- вино не повинно кипіти,
- як тільки вино дійде до кипіння — вимикаємо вогонь
- даємо п’ять хвилин настоятися.
Смачного!
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