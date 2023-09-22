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Як варити гречку у каструлі або мультиварці. Простий рецепт
Як підготувати гречку? Необхідно промити крупу та очистити від камінців, трішки підсушити на гарячій сковороді
Як варити гречку у каструлі
- беремо посудину з товстим дном
- додаємо гречку, солимо
- заливаємо водою (на одну склянку гречки – дві склянки води)
- доводимо до кипіння
- зменшуємо вогонь
- варимо кашу від 20 до 25 хвилин
- під час варіння крупу не перемішуємо
- проведіть ложкою по дні каструлі
- якщо води вже немає - можна знімати з вогню
- дайте настоятись
- якщо бажаєте приготувати солодку кашу на молоці, тоді замість солі додаємо цукор
- молоко також заливаємо разом із крупою та доводимо до кипіння
- варимо гречку на молоці – пів години
- масло та спеції (за смаком).
Фото: dsnews
Як варити гречку в мультиварці
- миємо крупу
- очищаємо
- викладаємо в чашу мультиварки
- в мультиварці обираємо “Крупи” в режимі “Каша” або “Гречка”
- час приготування - до 25 хвилин
- масло та спеції – за смаком.
Смачного!
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