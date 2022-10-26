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Як варити рис
Пропонуємо приготувати розсипчастий рис легко й швидко! Прямо в каструлі. Рецепт простий. Отже, до справи
Інгредієнти на 4 порції
- 200 г рису
- 1 ч. ложку солі
- 30 г вершкового масла
Готуємо рис
- Добре промити крупу, щоб видалити крохмаль
- Всипати рис до каструлі
- Залити водою в пропорціях 1 склянка рису до двох склянок води
- Посолити воду
- Довести до кипіння на середньому вогні
- Рис перемішувати час до часу
- Варити до 5 хвилин
- Зменшити середній вогонь на мінімальний
- Накрити каструлю кришкою
- Варити ще плюс 25 хв.
- Кришку не відкривати
- Вимкнути вогонь
- Залишити страву на 15 хвилин вистоятись, не відкриваючи кришку
- Додати вершкове масло
- Вимішати рис
Готовий рис в якості гарніру варто подавати до столу м'яса, рибою, морепродуктами. Адо додавати в якості інгредієнту до салатів, якщо в рецепті салату записаний рис.
Смачного!
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