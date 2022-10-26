Як варити рис

Інгредієнти на 4 порції

200 г рису

1 ч. ложку солі

30 г вершкового масла

Готуємо рис

Добре промити крупу, щоб видалити крохмаль

Всипати рис до каструлі

Залити водою в пропорціях 1 склянка рису до двох склянок води

Посолити воду

Довести до кипіння на середньому вогні

Рис перемішувати час до часу

Варити до 5 хвилин

Зменшити середній вогонь на мінімальний

Накрити каструлю кришкою

Варити ще плюс 25 хв.

Кришку не відкривати

Вимкнути вогонь

Залишити страву на 15 хвилин вистоятись, не відкриваючи кришку

Додати вершкове масло

Вимішати рис

Готовий рис в якості гарніру варто подавати до столу м'яса, рибою, морепродуктами. Адо додавати в якості інгредієнту до салатів, якщо в рецепті салату записаний рис.

Смачного!