Як відрізнити російську техніку від української. Пояснюють спецслужби
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України у суботу, 26 лютого 2022 року, оприлюднила рекомендації про те, як відрізняти техніку української армії від російських загарбників
Про це йдеться на фейсбуці відомства, передає Еспресо.TV.
Як наголошує Держспецзв'язок, що російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді - трикольорове. А українська техніка темно-зелена, ближче до оливкового, або має забарвлення у вигляді "пікселю".
Крім того, техніка держави-агресора, яка перебуває в Україні, має додаткові ознаки, що вказують на напрям руху:
косу лінію на кузові - на Херсон;
мітка Z на кузові - наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ;
трикутник - для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ;
коло - для мобільного резерву.
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В тому випадку, що українці бачать окупаційну техніку, Держспецзв'язок просить повідомляти про це силові та правоохоронні органи через соцмережі або телефоном.
Також важливо знімати на відео пересування й викладати у соцмережі, зазначаючи де та коли було проведено зйомку.
"Ні в якому разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну", - звертаю увагу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.
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