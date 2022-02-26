Як відрізнити російську техніку від української. Пояснюють спецслужби

Про це йдеться на фейсбуці відомства, передає Еспресо.TV.

Як наголошує Держспецзв'язок, що російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді - трикольорове. А українська техніка темно-зелена, ближче до оливкового, або має забарвлення у вигляді "пікселю".

Крім того, техніка держави-агресора, яка перебуває в Україні, має додаткові ознаки, що вказують на напрям руху:



косу лінію на кузові - на Херсон;



мітка Z на кузові - наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з-під Сум їде на Київ;



трикутник - для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ;



коло - для мобільного резерву.



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В тому випадку, що українці бачать окупаційну техніку, Держспецзв'язок просить повідомляти про це силові та правоохоронні органи через соцмережі або телефоном.



Також важливо знімати на відео пересування й викладати у соцмережі, зазначаючи де та коли було проведено зйомку.



"Ні в якому разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Не допомагайте ворогу знищувати вас, ваш будинок, наші міста та Україну", - звертаю увагу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.





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