Як ВІЛ-інфікованим отримати антиретровірусну терапію під час війни. Пояснення МОЗ
У МОЗ пояснили, як ВІЛ-інфіковані українці під час війни можуть отримувати антиретровірусну терапію за місцем проживання
Про йдеться в телеґрам-каналі МОЗ.
"Через військову агресію РФ багато українців змушені покинути свої домівки. Для людей з ВІЛ, які мають щоденно приймати антиретровірусні препарати, вкрай важливо не переривати їх прийом", - зауважили в міністерстві.
Ті, хто через війну РФ проти України змінив місце проживання, можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем фактичного перебування.
Для цього потрібно звернутися до СНІД-центру або кабінету "Довіри". Лікарі-інфекціоністи та/або соціальні працівники зв’яжуться зі СНІД-центром міста, де раніше жила людина, й отримають інформацію щодо її антиретровірусної терапії.
Ті українці, які лишилися у своєму місті, можуть отримувати ліки у СНІД-центрі або кабінеті "Довіра", де вони стоять на обліку.
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