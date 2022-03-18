Як ВІЛ-інфікованим отримати антиретровірусну терапію під час війни. Пояснення МОЗ

Про йдеться в телеґрам-каналі МОЗ.



"Через військову агресію РФ багато українців змушені покинути свої домівки. Для людей з ВІЛ, які мають щоденно приймати антиретровірусні препарати, вкрай важливо не переривати їх прийом", - зауважили в міністерстві.



Ті, хто через війну РФ проти України змінив місце проживання, можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем фактичного перебування.



Для цього потрібно звернутися до СНІД-центру або кабінету "Довіри". Лікарі-інфекціоністи та/або соціальні працівники зв’яжуться зі СНІД-центром міста, де раніше жила людина, й отримають інформацію щодо її антиретровірусної терапії.



Ті українці, які лишилися у своєму місті, можуть отримувати ліки у СНІД-центрі або кабінеті "Довіра", де вони стоять на обліку.

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