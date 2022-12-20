Як віцепрем’єр Кубраков намагається вберегти містобудівну “реформу” від ветування

Рух ЧЕСНО долучився до заходу як член коаліції громадських організацій “Raise Ukraine”, яка налаштована на якісну відбудову України.

Прикметно, що всі, хто був за таку “реформу” без обговорення, були зібрані офлайн за одним столом. А ті громадські організації, які проти, були долучені у форматі онлайн. Це дуже зручний формат для представників влади.

Представники Кабміну на цій зустрічі де-факто знівелювали Офіс президента і Володимира Зеленського. Вони вже готують єдино можливий варіант: закон не ветують і тоді на базі Кабміну буде розгортатися майданчик для обговорення. Саме з цього і розпочалася зустріч.

Тобто дати Зеленському і Офісу президента можливість скористатися часом, вивчити законопроєкт, зрозуміти його ризики і задовольнити петицію громадян, яка в рекордні строки зібрала потрібні голоси, – це поза парадигмою реальностей деяких чиновників Кабміну. Вони й далі йдуть напролом крізь демократичні цінності.

Рух ЧЕСНО наголосив на тому, що ми чекаємо на вето Президента. В Україні під час створення законопроєктів є достатньо платформ для публічного діалогу. Це, до прикладу, підкомітети та комітети Верховної Ради. І після ветування проєкт може повернутися саме на ці платформи для обговорення. Цього вимагає суспільство і ключові громадські організації, ЗМІ та органи місцевого самоврядування.

Колеги з громадського сектору підтримали мій виступ і теж зазначили, що діалогу під час створення містобудівної “реформи” ані на підкомітеті, ані в комітеті не було. Його не було в сесійній залі, коли без обговорення приймали проєкт у другому читанні з 3400 правок.

Кабмін хоче не більше не менше знехтувати роллю парламенту і підмінити парламентаризм платформою, робота якої не регламентуються жодним чином. І на цій платформі вони можуть робити, як сьогодні, що захочуть.

Що цікаво, що на зустрічі не було всіх стейкхолдерів. Влада по суті “розбирається” з кожним стейкхолдером окремо, уникаючи відкритого публічного обговорення. Органи місцевого самоврядування, архітектори та інші сторони, на які поширюється дія “реформи”, наразі поза процесом.

Аби створити для Президента видимість діалогу, нашвидкоруч залучили одного стейкхолдера. І тепер до Офісу Зеленського донесуть інформацію, що з громадськими організаціями, не всі з яких змогли висловитися і отримати відповіді на питання, “попрацювали” і погодили створити таку платформу. Ми цього не просили. Це рішення деяких працівників Кабміну, які іміджево “витягують” проєкт замість того, щоб якісно працювати над законотворенням.

Так от інформую всіх публічно, щоб не було маніпуляцій, ми стоїмо на позиціях ветування і доопрацювання в комітеті цього законопроєкту.

Олександр Кубраков сказав, що над реформою працювали півтора року. Текст законопроєкту до другого читання ми побачили на сайті Верховної Ради кілька тижнів тому. При цьому Мустафа Найєм наголосив на тому, що посольства нібито підтримують містобудівну реформу.

На це одразу відреагували громадські організації, які були присутні онлайн, і зазначили, що 2 000 сторінок юридичного тексту для посольств за пару тижнів вивчити нереально.

Але ця зустріч не проводилося для того, щоб відповідати на поставлені питання. Її провели для галочки і подальшого формування комунікації, що громадський сектор приймає такі умови гри. Ми не приймаємо. І вимагаємо залучати до обговорення ВСІХ стейкхолдерів, які мають право бути почутими і отримати відповіді.

Під час засідання віцепрем'єр Кубраков наголосив на тому, що щодо містобудівної реформи виникла, цитую: “брудна кампанія”.

Так от, треба публічно сказати, що політична система має відходити від забруднення парламентаризму. Це забруднення відбувається тоді, коли одну з ключових і потрібних реформ протискають через сесійний зал Верховної Ради України.

Коли її протягують 228 голосів (226 мінімальна кількість для прийняття рішень), і до збору голосів долучається сам віцепрем'єр Кубраков, про що ми знаємо від народних депутатів “Слуг народу”. Окремих депутатів мотивували доступом до державних ресурсів для пов’язаного з ними бізнесу.

Ця реформа протягується критичними кількома голосами, з-поміж яких голос фігурантів реєстру Державних зрадників Нестора Шуфрича, Олександра Качного.

Якщо говоримо про відбудову України, то законодавча база має напрацьовуватися зі стейкхолдерами у парламенті. Але тут окремі посадові особи Кабміну загралися настільки, що знівелювали не лише роль парламенту, але й роль Президента. Який, до речі, ще не ухвалив рішення. Але комусь Грушевського чомусь видніше, що робити Зеленському на Банковій.



Віта Думанська для "Главкома"