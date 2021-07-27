Як я і очікувала, було складно, - Світоліна про вихід у чвертьфінал Олімпіади-2020
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Марією Саккарі з Греції в 1/8 фіналу олімпійського турніру
Про це повідомляє iSport.
Світоліна зізналась, що очікувала на складний матч проти Марії Саккарі з Греції.
"Як я і очікувала, це був дуже складний матч, який до останнього тримав в напрузі. Рада, що змогла зібратися і виграти у другому і третьому сеті. Буду відновлюватися і готуватися до чвертьфіналу ", - сказала Еліна Світоліна.
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал одиночного розряду Олімпіади-2020. Вона зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі. Матч відбудеться 28 липня, о 5:00.
Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.
- 27 липня українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор у Токіо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.96
- Актуальне
- Важливе