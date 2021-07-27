Як я і очікувала, було складно, - Світоліна про вихід у чвертьфінал Олімпіади-2020

Про це повідомляє iSport.



Світоліна зізналась, що очікувала на складний матч проти Марії Саккарі з Греції.



"Як я і очікувала, це був дуже складний матч, який до останнього тримав в напрузі. Рада, що змогла зібратися і виграти у другому і третьому сеті. Буду відновлюватися і готуватися до чвертьфіналу ", - сказала Еліна Світоліна.



Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал одиночного розряду Олімпіади-2020. Вона зустрінеться з італійкою Камілою Джорджі. Матч відбудеться 28 липня, о 5:00.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.