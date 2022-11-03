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Аналітика

Як живеться іранському бізнесу в Україні

3 листопада, 2022 четвер
15:33
Статті

Поки над Україною літають ворожі шахеди, в країні продовжують працювати майже 900 компаній з іранським капіталом. За 2020 рік ці підприємства згенерували понад 350 млн грн чистого доходу

Аналітики R&D центру YouControl дослідили українські компанії з іранськими власниками: визначили їх регіональну концентрацію, найпоширеніші види діяльності, виокремили топ за обсягом чистого доходу. Також додали до системи новий ризиковий фактор, що сигналізує про зв'язок контрагента з країною-союзником росії. 

Іранський капітал у діловому ландшафті України

Для визначення присутності іранського капіталу в українських компаніях, аналітики YouControl  дослідили офіційні дані Єдиного державного реєстру стосовно засновників та кінцевих бенефіціарів українських підприємств. У результаті було виявлено 863 компанії з іранським капіталом: серед засновників або кінцевих бенефіціарів даних підприємств наявні громадяни Ірану або ж закордонні компанії з іранською "пропискою”. 

Згідно з останніми відомими даними за 2020 рік, які того року розкрила Державна фіскальна служба, ці компанії згенерували 351.8 млн грн чистого доходу від реалізації продукції. При цьому, контролюючи 431.4 млн грн активів балансу та зареєструвавши сумарний статутний капітал у розмірі 398.7 млн грн.

Місця концентрації компаній з іранськими власниками

661 іранська компанія сконцентрована в столиці України – місті Києві (77% від загальної кількості). На другому місці – Харківська область, на третьому – Одеська. Замикають першу п’ятірку регіонів за присутністю іранського бізнесу Київська та Дніпропетровська області. Тобто, іранський капітал фокусується навколо найбільших промислових центрів країни. Тоді як в західній частині України таких компаній зареєстровано найменше.

Чим займається іранський бізнес в Україні

Галузева структура іранського бізнесу в Україні за кодами видів економічної діяльності свідчить про переважання КВЕДу "46.90. Неспеціалізована оптова торгівля”. Він  зазначений як основний для 91 компанії (10.5% від загальної кількості).

Також відносно багато іранських компаній спеціалізуються на діяльності у сферах будівництва (5.3%), ресторанного бізнесу (5.0%), комп’ютерного програмування (4.5%). 

Високу питому вагу мають оптові торговці овочами і фруктами, туристичні та дизайнерські агентства, а також оптові торговці зерном, будматеріалами та паливом.

Топ за доходами

У ренкінг топ 15 відібрано найбільші іранські компанії в Україні за обсягом чистого доходу від реалізації продукції за даними 2020 року – останні відомі дані, які торік розкрила ДФС. Топ за обсягом чистого доходу очолило  ТОВ "ЗІБА" –  128.8 млн грн, що спеціалізується на оптовій торгівлі фруктами й овочами. Обсяг імпортних операцій компанії у 2021 році становив  у межах 1-1,5 млн грн. Керівник та учасник ТОВ "Зіба" громадянин Ірану Гадірі Аліреза Раджаб також зареєстрований як фізична особа-підприємець із основним видом діяльності оптова торгівля фруктами й овочами.

  • Компанія ТОВ СП "БЕГЛЕНД" працює на ринку України з 2002 року і спеціалізується на виробництві поліпропіленових мішків для муки, цукру і зернових культур, а також виробів з поліетилену. Частка у статутному капіталі компанії іранської фірми "РАЗЗАГ КАЛАЕ ТЕБРІЗ" складає близько 20%.
  • 10% статутного капіталу (СК) компанії ТОВ "СУПЕРЛАКОМКА", що виробляє кондитерські вироби під ТМ "Шоколадно”, належить громадянці Ірану  Хушиарі Лейлі Есмаель
  • У структурі власності комплексного постачальника гідравлічних і пневматичних рішень ТОВ "ГІДРОПНЕВМОСИСТЕМИ", що у 2017 році став переможцем тендеру на постачання обладнання ДАХК "АРТЕМ" на суму близько 300 тис грн, також присутній громадянин Ірану. Власником 33% СК компанії є Сафар Ханлу Хуссейн.
  • Єдиним учасником компаній ТОВ "ДВК ПЕТРОЛ", ТОВ "АСТРАТЕЛ" та ТОВ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" є громадянин Ірану Пазукі Азам. Керівником цих трьох компаній значиться Алам Мухаммад Різван.
  • Учасником ще трьох компаній із переліку ТОВ "АГРО ЮНІВЕРС",  ТОВ "БТ СОФТ" та ТОВ "ІБК "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" є Мохаммаді Фатемехоссадат, що зареєстрований у м. Сарі, Іран. Керівником ТОВ "БТ СОФТ" є фізична особа Різван Алам Мухаммад, прізвище та ім'я якого збігаються із прізвищем та ім'ям очільника компаній, що належать громадянину Ірану Пазукі Азаму.
  • Співвласником ТОВ "МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" є громадянин Ірану, що зареєстрований у м. Ірпінь Київської обл. - Дабірсіагі Сеєдхесамеддін. Прізвище та ім'я збігаються із прізвищем та ім'ям керівника ще однієї компанії із ренкінгу  ТОВ "МЕСІЯ БІОФАРМА".

Замість висновків

Хоч українські компанії, що прямо належать громадянам Ірану, не відіграють провідної ролі в українському бізнесі, проте як владі, так і бізнесу варто звертати належну увагу на походження учасників підприємств (особливо тих, хто здійснює вирішальний вплив). Адже громадяни країни, котра де-факто допомагає постачанням зброї росії в агресії проти нашої держави, потребують більш детальної уваги та перевірки. Особливо в аспектах можливої наявності міжнародних санкцій, а також зв’язків із науково-технічним чи воєнно-промисловим комплексом Ірану.

В системі YouControl можна відстежити пов’язаність українського підприємства з країнами-союзницями росії (країнами, які надають зброю росії та/або підтримують її в Генеральній Асамблеї ООН). До таких країн належить: Іран, Північна Корея, Сирія, Нікарагуа, Куба, Венесуела, Ерітрея. Фактор ризику спрацьовуватиме у разі якщо учасник/бенефіціар компанії виявиться громадянином однієї з цих країн або буде зареєстрований на її території. 

Матеріал надано для публікації Youcontrol.

Економіка
зброя
Іран
Інфографіка
війна з Росією
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