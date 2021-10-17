Якби влада не втрутилася, ціна газу для людей була б 50 грн - Зеленський

Про це Зеленский заявив у етері програми "Факти тижня" на ICTV, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, якби уряд не втрутився в ситуацію, ціна на газ досягла б 50 грн.

"Зрозумійте, зараз ми всі бачимо, що ціна вже $2 тис. Тобто ціна реальна на ринку, якби влада не втрутилася, ціна була б для людей, як мінімум, 50 грн, а так для людей від НАК "Нафтогаз" - близько 8 грн. Я думаю, що це важливий пакет на рік, який запровадили ми, ще раз хочу повторити, саме вчасно", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні наразі достатньо запасів газу.

"Хочу всіх заспокоїти. На сьогодні досить газу для суспільства, досить газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами", - запевнив Зеленський.

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