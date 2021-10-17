Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Якби влада не втрутилася, ціна газу для людей була б 50 грн - Зеленський

Якби влада не втрутилася, ціна газу для людей була б 50 грн - Зеленський

17 жовтня, 2021 неділя
21:53
Економіка Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленский заявив, що ринкова ціна на газ зараз перевищує 50 грн за кубометр

Про це Зеленский заявив у етері програми "Факти тижня" на ICTV, повідомляє Інтерфакс-Україна

За його словами, якби уряд не втрутився в ситуацію, ціна на газ досягла б 50 грн.

"Зрозумійте, зараз ми всі бачимо, що ціна вже $2 тис. Тобто ціна реальна на ринку, якби влада не втрутилася, ціна була б для людей, як мінімум, 50 грн, а так для людей від НАК "Нафтогаз" - близько 8 грн. Я думаю, що це важливий пакет на рік, який запровадили ми, ще раз хочу повторити, саме вчасно", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Україні наразі достатньо запасів газу. 

"Хочу всіх заспокоїти. На сьогодні досить газу для суспільства, досить газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами", - запевнив Зеленський. 

 Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




 
газ
Володимир Зеленський
ціна на газ
ціни на газ
НАК "Нафтогаз"
Читайте також:
РНБО
15 жовтня, 2021 п'ятниця
РНБО помилково запровадила санкції проти 108 осіб, - Данілов
Северный поток-2
16 жовтня, 2021 субота
У Кремлі вже відкрито погрожують Європі енергетичною кризою
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
13 жовтня, 2021 середа
Ф'юрі розповів, що відчував під час нокдаунів від Вайлдера
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
17 жовтня
22:53
Конор Макгрегор
Зірку UFC Макгрегора звинуватили, що він зламав ніс діджею у день, коли похрестив сина у Ватикані
22:30
Зеленський вагнергейт
Зеленський вперше прокоментував звинувачення у відмиванні грошей у офшорах
22:14
Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після матчів 11-го туру
21:26
Ворскла
"Ворскла" перемогла "Олександрію" та вийшла на третє місце в УПЛ
21:07
Віктор Медведчук
Зеленський допускає обмін Медведчука на українських полонених
20:39
Олександр Онищенко
Екснардеп-втікач Онищенко змінив громадянство та виступає за Росію на міжнародних змаганнях з кінного спорту
20:08
Netflix
"Гра в кальмара" за місяць принесла Netflix близько $1 млрд, - Bloomberg
19:49
Білл Клінтон
Експрезидента США Клінтона виписали з лікарні після екстреної госпіталізації
19:23
Арешт Саакашвілі
Лікар заявив, що стан заарештованого у Грузії Саакашвілі погіршився
19:05
На Окрестіна. Мінськ
"Хлоркою обробляти". Білоруські кіберпартизани "злили" інструктаж з МВС Лукашенка щодо поводження з політв'язнями
18:50
"США не допустять агресії Росії проти України": очільник Пентагону в розмові з Тараном
Глава Пентагону в Києві зробить важливу заяву щодо членства України в НАТО, - Міноборони США
18:29
ООС
17 жовтня на фронті: російські окупанти здійснили три обстріли
18:05
безпілотник ОБСЄ
ОБСЄ призупинила місію моніторингу на Донбасі
17:51
Руслан Малиновський
Малиновський допоміг "Аталанті" розтрощити "Емполі" в чемпіонаті Італії
17:36
Путін
У Кремлі пояснили, чому Путіну складно спілкуватися із Зеленським
17:19
В Ірпені побили ветерана АТО-ООС. Побратими кажуть, що до цього причетний син наркоторговця, зібрали мітинг й вимагають реакції влади
16:55
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
США запропонували Туреччині закупити винищувачі F-16, - Ердоган
16:37
На Гаїті захопили в заручники 17 громадян США, - NYT
16:21
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
Піонтковський пояснив, чому під антиукраїнською і антисемітською статтею у "Комерсанті" стоїть підпис Медведєва
15:56
Минай
"Минай" відібрав очки у "Десни" в дебютній грі нового тренера
15:42
Юрій Бутусов
Спецоперації з ліквідації ватажків російських терористів, які здійснювалися за наказом Порошенка, при Зеленському повністю припинилися, - Бутусов
15:38
Інтерв’ю
Тетяна Таїрова-Яковлева
"Конотопську битву варто розглядати як символ", - російська історикиня
15:21
Тарас Шелестюк
Український чемпіон повернувся на ринг після тривалої перерви та переміг нокаутом
14:50
"Путін - х***о!" тепер і в Єревані. У Вірменії тисячі прихильників опозиції виконали хіт харківських ультрас
14:32
Ексклюзив
Попередження від Романа Безсмертного: Росія готує Харківські угоди - 2
14:18
Зеленський пропонував доктору Комаровському бути міністром
13:30
"Заберіть мене до себе". Мережу підкорює відео з сільського весілля на рівненському Поліссі
12:50
Юлія Привалова
Донька мера Сокирян і сестра нардепа-"слуги", яка займається бізнесом у Києві, фотографується поруч з Кремлем та постить принизливі анекдоти про "бандерівців"
12:30
Monobank припинить обслуговування карток зі злотими
12:11
На недіючому Одеському нафтопереробному заводу невідомі підпалили сірку
11:53
Ультиматум Ізраїлю від ХАМАСу: $8 млн до 19 жовтня або відновляться ракетні обстріли, - ЗМІ
11:22
Колонія №1 у Сімферополі, Україна
В окупованому Сімферополі через пожежу в колонії евакуювали 197 осіб
11:00
Епіфаній
Перш ніж змінювати світ, треба почати з себе, - Епіфаній
10:38
Китай таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю Землю, - Financial Times
10:17
16 жовтня на фронті: 11 ворожих обстрілів, окупанти гатили з гранатометів
10:00
Франція вшанувала вбитого ісламістом вчителя Самуеля Паті
09:41
Панорама Одеси
Пандемія COVID в Україні: за добу - 11 тис. випадків, 219 смертей. Найбільше заражень - в Одесі
09:20
На Житомирщині фура розчавила легковика. Є загиблі
09:00
Вадим Синявський
"Якщо буде потрібно, і зі зброєю". Для розгону мітингарів в Білорусі залучатимуть МНС
08:40
Запоріжжя
У Запоріжжі зачиняються речові ринки, ресторани, великі ТРЦ, спортивні та концертні зали
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV