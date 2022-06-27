Якби я хотів звільнити Баканова, я вже б його звільнив, - Зеленський
Зміна керівництва Служби безпеки України або іншого правоохоронного органу залежить від результатів їх інспекції
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.
"Що стосується керівника Служби безпеки України: по-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення РФ", - заявив він.
За його словами, "деякі представники правоохоронних органів кудись поділися, замість того, щоб бути на місці та захищати свою державу і народ".
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"З різних причин. Зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу, наголошую, будь-кого, залежить тільки від цього. Чим я й займаюся", - сказав він.
Зеленський наголосив, що повністю підтримує реформу СБУ.
"Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні. Щоправда, це було до війни. Війна вносить корективи. Ми продовжуватимемо (реформу, - ред.) на шляху до ЄС. Але я ще раз наголошую, ми проводимо реформи для себе, а не для Європейського Союзу", - зазначив президент.
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