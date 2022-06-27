Якби я хотів звільнити Баканова, я вже б його звільнив, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується керівника Служби безпеки України: по-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення РФ", - заявив він.

За його словами, "деякі представники правоохоронних органів кудись поділися, замість того, щоб бути на місці та захищати свою державу і народ".

Читайте також: Зеленський хоче змінити Баканова на посаді очільника СБУ, - Politico

"З різних причин. Зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу, наголошую, будь-кого, залежить тільки від цього. Чим я й займаюся", - сказав він.

Зеленський наголосив, що повністю підтримує реформу СБУ.

"Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні. Щоправда, це було до війни. Війна вносить корективи. Ми продовжуватимемо (реформу, - ред.) на шляху до ЄС. Але я ще раз наголошую, ми проводимо реформи для себе, а не для Європейського Союзу", - зазначив президент.