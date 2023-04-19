Ми не знаємо, хто стоїть за витоком документів Пентагону, і хто з нього зискуватиме. І не очевидно, що колись знатимемо. Сама історія звісно є прикрою, але не катастрофічною, нічого критично нового ми поки що не отримали, при цьому частина документів маніпульована. Однак якби цього витоку не було, то в якомусь сенсі його потрібно було б вигадати.

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Наприклад, в одному зі "злитих" документів йдеться про начебто обіцянку Китаю таємно постачати Росії летальну зброю. Китайці вимушені реагувати та сказати, що не постачатимуть її ані нам, ані Росії. Вони просто так нічого не роблять і ця заява китайського міністра закордонних справ теж не випадкова. Китайці гратимуть на нічию і на свою участь у визначенні нової європейської системи безпеки. Вони знайдуть багато прихильників у незахідному світі, але чимало і в західному. Можна як завгодно ставитися до Марін Ле Пен, але її слова, що виграш Росії означає катастрофу, а наш — Третю світову, поділяють на жаль більше, ніж готові сказати публічно.

В одному зі "злитих" документів йдеться про начебто обіцянку Китаю таємно постачати Росії летальну зброю. Китайці вимушені реагувати та сказати, що не постачатимуть її ані нам, ані Росії. Вони просто так нічого не роблять

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Так само як і її слова, що нам потрібно надати оборонну, а не наступальну зброю. Ці слова також збігаються з одним зі злитих документів, що для Китаю червоною лінією будуть системні атаки на територію Росії. Гра частин західного і незахідного світів на нічию — дуже серйозний виклик. Його не можна відбити за допомогою емоцій, тут потрібні аргументи, що світ за перемоги України буде більш безпечним і прогнозованим. Причому не ті, що зрозумілі нам, а ті, що будуть зрозумілі іншим, — тим, хто ставить свої інтереси на перше місце. І це буде однією з головних завдань цього року і на перспективу. Цей рік буде роком геополітики.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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