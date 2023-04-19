Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Якби "зливу" Тейшейри не було, його вартувало вигадати
OPINION

Якби "зливу" Тейшейри не було, його вартувало вигадати

Павло Клімкін
19 квітня, 2023 середа
08:06
Погляд Павло Клімкін

Масив оприлюдненої інформації дає потрібні аргументи, що світ за перемоги України буде більш безпечним і прогнозованим

Ми не знаємо, хто стоїть за витоком документів Пентагону, і хто з нього зискуватиме. І не очевидно, що колись знатимемо. Сама історія звісно є прикрою, але не катастрофічною, нічого критично нового ми поки що не отримали, при цьому частина документів маніпульована. Однак якби цього витоку не було, то в якомусь сенсі його потрібно було б вигадати.

Читайте також: Товариство "особливих Суббот"

Наприклад, в одному зі "злитих" документів йдеться про начебто обіцянку Китаю таємно постачати Росії летальну зброю. Китайці вимушені реагувати та сказати, що не постачатимуть її ані нам, ані Росії. Вони просто так нічого не роблять і ця заява китайського міністра закордонних справ теж не випадкова. Китайці гратимуть на нічию і на свою участь у визначенні нової європейської системи безпеки. Вони знайдуть багато прихильників у незахідному світі, але чимало і в західному. Можна як завгодно ставитися до Марін Ле Пен, але її слова, що виграш Росії означає катастрофу, а наш — Третю світову, поділяють на жаль більше, ніж готові сказати публічно.

В одному зі "злитих" документів йдеться про начебто обіцянку Китаю таємно постачати Росії летальну зброю. Китайці вимушені реагувати та сказати, що не постачатимуть її ані нам, ані Росії. Вони просто так нічого не роблять

Читайте також: Pentagon leaks

Так само як і її слова, що нам потрібно надати оборонну, а не наступальну зброю. Ці слова також збігаються з одним зі злитих документів, що для Китаю червоною лінією будуть системні атаки на територію Росії. Гра частин західного і незахідного світів на нічию — дуже серйозний виклик. Його не можна відбити за допомогою емоцій, тут потрібні аргументи, що світ за перемоги України буде більш безпечним і прогнозованим. Причому не ті, що зрозумілі нам, а ті, що будуть зрозумілі іншим, — тим, хто ставить свої інтереси на перше місце. І це буде однією з головних завдань цього року і на перспективу. Цей рік буде роком геополітики.

Джерело

Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Росія
Китай
ЦРУ
Шпигунський скандал
ФСБ
Війна з Росією
Марін Ле Пен
Павло Клімкін
Читайте також:
Верховна Рада
17 квітня, 2023 понедiлок
Український парламент не забирав гроші у військових, знімає або дає зарплати уряд, - полковник СБУ Костенко
Дмитро Пєсков
18 квітня, 2023 вiвторок
У Кремлі назвали ключовий пункт "мирного плану", який потрібен РФ для припинення війни з Україною
наступ ЗСУ
18 квітня, 2023 вiвторок
Newsweek: злиті документи Пентагону містять дату початку контрнаступу України
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
19 квітня
08:21
дрон Shahed-136
РФ втратила 620 військових, 12 бронемашин та 23 безпілотники за добу війни в Україні
08:21
Оновлено
Судан
У Судані внаслідок сутичок загинули вже 270 людей, 2600 зазнали поранень
08:04
Південна Корея
Південна Корея сказала, в якому випадку надасть озброєння Україні
07:46
путін
В ISW назвали мету поїздки Путіна на окуповані території Херсонщини та Луганщини
07:31
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії засудив війну в Україні після критики США його заяв про "заохочування війни"
07:22
Оновлено
Росія атакувала Одесу 12 "шахедами". Є влучення по об’єкту громадської інфраструктури
07:03
Поліція США - ілюстрація
Вербували американців і втручалися у вибори: у США висунули звинувачення росіянам, які працювали на ФСБ
06:49
Окупанти, Херсон, Херсонщина
На Херсонщині окупанти нарощують оборону, мінуючи акваторії річок Конка та Дніпро, - Генштаб 
06:30
"Інтер", Ліга чемпіонів
"Інтер" - "Бенфіка": де та коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів
06:25
Андрес Мануель Лопес Обрадор
Мексика звинувала США у шпигунстві
06:07
росія хакер
Розвідка Британії попередила про загрозу кібератаки на інфраструктуру Заходу з боку хакерів-прихильників РФ
05:46
Фінляндія
У Фінляндії заморозили землю й нерухомість центру науки і культури РФ
05:30
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд
"Баварія" - "Манчестер Сіті": де та коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів
05:22
Білий Дім
Китай прагне ослаблення долара як резервної валюти, - економіст Білого дому
04:45
Рафаель Леау, "Мілан" - "Наполі", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 18 квітня
03:57
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи знищили протитанковий ракетний комплекс і 10 росіян
02:43
Окупанти
У ЦНС пояснили, чому РФ втрачає "лояльних" на окупованих територіях
01:44
Василь Михайлов, вільна боротьба
Вперше за 10 років українець тріумфував на ЧЄ з вільної боротьби
01:30
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок артилерійського обстрілу загинула жінка. Є руйнування
01:19
Джо Байден
США на рік продовжили заборону російським кораблям заходити в американські порти
01:06
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 квітня
00:46
Мілан, Ліга чемпіонів
"Мілан" переграв "Наполі" та вперше з 2007 року зіграє у півфіналі ЛЧ
00:32
"Місто Марії", "24/02", 2step та інші: музична премія YUNA-2023 назвала 12 переможців
00:16
Михайло Мудрик, Челсі, Ліга чемпіонів
"Реал" переміг "Челсі" Мудрика у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
00:12
МЗС України
У МЗС України відреагували на зустріч у Мінську Лукашенка й Пушиліна
2023, вiвторок
18 квітня
23:51
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: пошкоджено будинки, сонячні панелі й десяток парників
23:46
військкомат в РФ
Губернатор Брянщини звинуватив ЗСУ в атаці дроном на військкомат
23:33
Оновлено
Шахед
Сили ППО збили 7 безпілотників на Запоріжжі й околицях Дніпра
23:24
Єнс Столтенберг
Столтенберг: Наразі немає доказів того, що Китай надає збройну допомогу Росії 
23:10
БМП Bradley
Перші БМП Bradley вже прибули в Україну та передані військовим
22:59
Оновлено
Олег Барна
На фронті загинув колишній нардеп Олег Барна
22:42
Нарада на Полтавщині
​​​​​​​Зеленський на Полтавщині провів нараду, відвідав поранених воїнів і вручив нагороди  
22:36
Аналітика
Володимир Зеленський
Україна може опинитися на порозі нового Майдану
22:28
Аналітика
Сергій Згурець
За ким ініціатива на полі бою, яку тактику очікувати від ворога та чому Єгипет передумав надавати озброєння для РФ. Колонка Сергія Згурця
22:11
Оновлено
МЗС РФ
Росія звинуватила послів США, Британії та Канади у втручанні в державні справи РФ
21:45
Нікол Пашинян
Прем'єр Вірменії Пашинян висловив готовність відмовитись від претензій на Нагірний Карабах
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Американські технології на ЗАЕС, Єгипет хотів продавати ракети РФ, а тепер озброюватиме Київ, Польща пропускатиме українське зерно. Світові ЗМІ про Україну 18 квітня
21:23
Другого організатора п’яних вечірок у Києві взяли під варту та призначили 600 тис. грн застави
21:23
Зеленський
"Готові звітувати за кожен долар американської підтримки": Зеленський запросив спікера конгресу Маккарті в Україну
21:03
зенітно ракетний комплекс Patriot
Німеччина повідомила про передачу Україні ЗРК Patriot з ракетами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV