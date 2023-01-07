І не важливі ні офіційний час його дії, ні дата його скасування.

Важливий сам факт його існування. Факт, що українці — це високоорганізований народ, в основі якого свобода, віра, вища справедливість і відповідальність.

Правовий звичай — це про право, що склалося історично, в результаті багаторазового повторення людьми певних дій.

Санкціонування здійснюється шляхом відсилання до звичаю, а не текстуального закріплення його в нормативно-правовому акті, як говорить Вікіпедія.

Не так давно на запевняння мого давнього приятеля, що закони в Європі, де він живе, практично все своє життя, і де народилися його діти, кращі ніж в Україні, я заперечила.

Уявімо що там, на тому ідеалізованому нами Заході, в один день перестали діяти закони, штрафи — ті базові речі, на яких тримається там порядок. Що тоді? А тоді настає повний колапс і суспільство знімає маску і показує свою справжню суть. Тоді імперські гени виходять назовні й стає зрозуміло хто є хто.

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Які б закони в нас не були, якою б окупаційною не була влада, українець все одно робитиме порядки в себе на подвір’ї та біля хати, святкуватиме Різдво і Великдень

А що в Україні? Якщо говорити відверто, то які б закони в нас не були, якою б окупаційною не була влада, українець все одно робитиме порядки в себе на подвір’ї та біля хати, святкуватиме Різдво і Великдень, читатиме Кобзар, шануватиме старших, жінок і традиції.

Пам’ятаю, як проєктна фірма, якою я у свій час керувала, робила обстеження конструкцій будинку в центрі Львова. Ми заходили в кожну квартиру, робили заміри та фотофіксацію, щоб зрозуміти причину руйнацій. Нащадки визволителів бігли один поперед одного і показували — отут дірка, що долоню можна пропхати, отут тріщина, тут провалля... Лише на останньому поверсі, де жила самотня літня пані, на питання чи є в неї шпари, чи тріщини, вона відповіла — та ні, дітки, нема ні тріщин, ні шпарок, я все заробила і гарно побілила, то в мене все чисто й ошатно.

До чого то я?

Та до того, що то тут, то там читаю в стрічці — який виступ, яка промова, я плакала і я плакала….

Солодкі слова і промови потрібні кожному. Особливо тепер.

Дія слів, а особливо солодких, магічна.

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Інакше б не поїхав Антін Крушельницький, очарований словами большевиків в нову Україну, яка називалася тоді УРСР, разом з сім’єю, де його ждав повний крах, власна смерть і загибель всієї родини.

Знати хто ми, пам’ятати історію, діяти згідно з совістю, вірити своєму серцю там, де все залежить виключно від нас, вірити діям, а не словам тих, від кого частково залежимо, то завдання на нині.

Знати хто ми, пам’ятати історію, діяти згідно з совістю, вірити своєму серцю там, де все залежить виключно від нас, вірити діям, а не словам тих, від кого частково залежимо, то завдання на нині.

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А на закінчення розкажу бувальщину, свідком якої колись давно був мій батько.

Їхав він тоді трамваєм коло львівського цирку. І підслухав таку розмову.

- Бабцю, бабцю, дивися, кловунь, — радіє маленька дівчинка, вздрівши афішу.

- То не кловунь, то кловень, — повчає бабця, притуляючи до себе онуку.

Час вчитися на уроках історії. Час робити висновки. Час віддати шану тим, хто зробив це можливим.

Джерело

Про авторку. Христина Лукащук, письменниця

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