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Які фільми подивитись на Новий рік та на Різдво: ТОП-7

Олена Чернінька
31 грудня, 2022 субота
08:00
Статті новий рік, різдво, сім'я

В історії кінематографа вже створено безліч новорічних фільмів, до яких глядач повертається з року в рік. І, звісно ж, кожен із цих фільмів цікавий та атмосферний, якщо існує потреба в перегляді. Та сьогодні ми поговоримо про новинки

Якщо ви не впевнені, що у вашій оселі буде світло (з огляду на події в Україні, блекаут тощо), то їх можна заздалегідь завантажити на ґаджет (з офіційних майданчиків на кшталт Netflix, наперед зарядивши його та павербанки, або переглянути в кінотеатрі).

Різдво з тобою

фільм 2022 року (Netflix)

"Різдво з тобою" - зворушлива історія, що залишить по собі приємний посмак.

Анджеліна — відома попспівачка. В дівчини є всі атрибути популярності, які притаманні зірці її статусу – слава, шанувальники, гастролі, сольні концерти, постійні ротації її пісень на телебаченні та радіо, часті згадки у мас-медіа, пабліках. Але все минає. Популярність почала згасати, відколи в Анджеліни перестали з’являтись нові  пісні. Перед співачкою постало важливе питання – в короткий термін написати різдвяний хіт.

Одного дня доля зводить Анджеліну з її шанувальницею-підлітком Крістіною, а відтак, і з батьком шанувальниці - Мігелем. От, власне, з цього моменту й розпочинаються Різдвяні чудеса…

В ролях: Еймі Гарсіа, Фредді Принц мол., Грейс Думдов, Гебріел Слойер, Дежа Монік Круз, Меттью Грімальді та інші.

Не дуже веселе Різдво

фільм 2022 року (Netflix)

Чуй – дивакуватий чоловік. Для нього Різдво – це подвійне свято. Адже саме цей день збігається з Днем його народження, що зводить з розуму чоловіка та злостить його з кожним роком все більше і більше. Адже ціла його родина відчайдушно святкує Різдво, не приділяючи достатньої уваги його особистому дню. Відтак ще й постійні сварки з дружиною через те, що вона теж надає більше уваги святкуванню Різдва.

У нервовому стресі Чуй прямо із сімейної вечері тікає з дому, щоб у барі добряче напитись. Та в ролі бармена не проста людина. І саме з цього моменту в житті Чуя починаються ще більші неприємності, про які він навіть і не "мріяв" у страшному сні…

В ролях: Мауріціо Охман, Ана Бренда Контрерас, Ману Нна та інші

Незабутнє Різдво, фільм 2022 року (Netflix)

"Незабутнє Різдво" - легка та емоційна комедія з Ліндсі Лохан у ролі головної героїні. Із розбещеною грішми та капризами дівчиною з дуже заможної родини під час катання на лижах трапляється нещасний випадок. Як результат – вона втрачає пам’ять. Після  збігу усіх подій волею долі головна героїня потрапляє в оселю до вдівця у його маленький курортний будиночок. Власне, там її й застає Різдво. А під час Різдва часто трапляються неймовірні дива…

В ролях: Ліндсей Лохан, Корд Оверстріт, Джордж Янг, Джек Вагнер, Олівія Перес, Алехандра Флорес, Шон Дж. Діллінгем та інші

У дусі Різдва

фільм 2022 року, Apple TV+

Ця кінострічка – сучасна адаптація повісті Діккенса "Різдвяна пісня у прозі".

Марлі — Дух Справжнього Різдва. Він вирішив нарешті відійти від справ та піти собі на пенсію. Але має на меті під кінець своєї, так би мовити, кар’єри саме цього року взяти на себе найважчу роботу, як завершальний гучний акорд. Його “клієнтом” стає Клінт Бріггс. Цей чоловік займається тим, що кваліфіковано руйнує життя конкурентів своїх клієнтів, усіма некоректними методами, занурюючи їх репутацію в багнюку за допомогою різних медіа локацій…

В ролях: Раян Рейнольдс, Вілл Феррелл, Джо Тіппетт, Еймі Карреро, Октавія Спенсер, Суніта Мані та інші

Голлівудське Різдво

фільм 2022 року, HBO Max

Головна героїня Джесіка працює в самісінькому Голлівуді. Та не аби ким, а перспективним режисером. Вона молода та амбітна. А ім’я собі дівчина створила саме завдяки зйомкам різдвяних фільмів. Одного разу її шеф погрожує закрити новий проєкт Джессіки. Та режисерка вдається до усіх можливих способів, щоб врятувати створення свого нового фільму.

В ролях: Джессіка Ван, Джош Суікард, Міссі Пайл, Арісса Боррего, Райлі Денді, Зак Стейнер, Том Вільямсон, Брук Діллман та інші

Пригоди Тедді, фільм 2022 року

В кінотеатрах з 12 січня 2023 р.

Маріанні всього вісім років. І, як і кожна маленька дитина, вона щиро вірить у дива.  

За день до Різдва дівчинка, прогулюючись локаціями місцевого ярмарку, в іграшковому магазині помічає ведмедика, який здався їй абсолютно живою істотою. Та саме ця іграшка знаходилась у лотереї - "колесо фортуни". І Маріанна вирішила, що виграє іграшку.

Та ведмедик, який і справді виявився живою істотою, подумав, що дівчинка – не найкращий вибір для його життя. І, вдаючись до хитрощів, потрапляє до рук іншого власника, якого сам собі обрав. Новий господар зачиняє іграшку в сараї, де Тедді доведеться прожити усе своє життя.

Та дівчинка не звикла здаватись. Вона вирушає на пошуки омріяної іграшки…

В ролях: Марте Клерк-Нільссен, Надер Хадемі, Маріанн Холе, Медіна Ікбал, Кай Ремлов та інші

Вартові Галактики: Святковий спецвипуск

фільм 2022 року, Disney+

На планеті Земля людство готується до Різдва.

А лідер Вартових галактики Пітер Квілл поринає у вихор глибокої депресії. І на це є причина. Сум за загиблою коханою Гаморою від рук Таноса не полишає його. І його думками заволодів новий план. А раптом в іншій часовій шкалі існує точно така сама Гамора? 

Щоб хоч якось розрадити свого капітана, вірні Мантіс та Дракс відправляються на планету Земля за Різдвяним подарунком для нього. А далі починаються справжні пригоди…

В ролях: Кріс Пратт, Пом Клементьєв, Дейв Батіста, Бредлі Купер, Він Дізель, Карен Гіллан, Шон Ганн та інші

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