Якщо б вибори в Раду відбулися найближчим часом, "Слуга народу" набрала б 25% голосів, "Європейську Солідарність" підтримали б 14%, - опитування

Такі дані серед тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори, наводить соціологічна група "Рейтинг".

Так, парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

За партію "Європейську Солідарність" проголосували б 14,1% виборців, а за "Опозиційну платформу – За життя" – 12,4%, "Батьківщину" – 10,6%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Мураєва "Наші" – 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%, Радикальну партію Олега Ляшка – 4,2%, партію Шарія – 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,4%, умовну партію Притули – 3,2%.

Рейтинг інших партій – до 3%.

Нагадаємо, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за Володимира Зеленського проголосували б 31,1% громадян. Петра Порошенка підтримали б 13,3% українців.

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