Знаєте, звідки оці всі хвилі політичного лайна всередині українських соціальних мереж?

Все це від того, що одні досі живуть минулими виборами, другі — наступними, а треті — і минулими, і наступними одночасно.

Виявом убогості та неадекватності є думати про вибори у такий час. Не кажучи про те, щоб говорити.

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Якщо будемо далі жити виборами, то вже незабаром одні будуть обирати, куди поспіхом втікати, а інші обиратимуть нари у сибірських тюрмах. Звісно ж, якщо виживуть під час масових зачисток окупаційної влади.

Роби усе заради нашої перемоги й поразки ворога. Заважають? Долай перепони. Бо цю перемогу ти куєш не для когось, а для себе.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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