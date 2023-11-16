Якщо будемо далі жити виборами...
Одні досі живуть минулими виборами, другі — наступними, а треті — і минулими, і наступними одночасно
Знаєте, звідки оці всі хвилі політичного лайна всередині українських соціальних мереж?
Все це від того, що одні досі живуть минулими виборами, другі — наступними, а треті — і минулими, і наступними одночасно.
Виявом убогості та неадекватності є думати про вибори у такий час. Не кажучи про те, щоб говорити.
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Якщо будемо далі жити виборами, то вже незабаром одні будуть обирати, куди поспіхом втікати, а інші обиратимуть нари у сибірських тюрмах. Звісно ж, якщо виживуть під час масових зачисток окупаційної влади.
Роби усе заради нашої перемоги й поразки ворога. Заважають? Долай перепони. Бо цю перемогу ти куєш не для когось, а для себе.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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