Якщо гроші, які дасть Європа на розбудову, крастимуть, – я повернув би смертну кару, – Дмитро Разумков
Без зовнішньої допомоги відбудовувати Україну після перемоги буде фактично неможливо. Вже сьогодні треба починати працювати над створенням нового "плану Маршалла" для України. А якщо хтось захоче на нього "нагріти руки", – карати якнайстрогіше
Про це в коментарі Еспресо заявив колишній голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.
"Красти – це взагалі погано. Але коли ти крадеш у держави, яка воює за свою незалежність, яка відновлюється після війни, то ти уподібнюєшся тим самим росіянам, також стаєш фашистом. Це навіть гірше, ніж російські солдати, які винесли все, що можна, з Ірпеня, Бучі, Макарова, Гостомеля і продовжують цим займатися на тимчасово окупованих територіях. Гірше, бо вони крали чуже, а ти крадеш у своїх.
Мене не зрозуміють наші європейські партнери, але зрозуміють ті, хто це читатимуть. Я би повернув смертну кару. Хоча розумію, що це зробити буде майже нереально, але за такі речі як мародерство під час воєнного стану завжди була вища міра покарання" – наголосив Разумков.
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Він вважає, що уникнути зловживань допоможе ретельний відбір людей, які впроваджуватимуть в Україні такий "план Маршалла".
"На керівних посадах в структурах, що займатимуться відновленням України, повинні стояти люди, які зможуть встояти перед спокусою отримати 1, 2, 3, 5, чи 10 мільйонів. Доларів чи гривень – не принципово, бо якщо там з'явиться потенційний крадій, то яку йому зарплату не постав, а він все рівно намагатиметься ще 10 гривень покласти собі в кишеню", – вважає Разумков.
Крім того, політик вважає, що контролювати виділені партнерами кошти на відбудову України буде легше після вступу нашої держави в Євросоюз. ЄС, окрім інвестицій, допомоги чи спеціальних програм, забезпечить контроль над коштами, які отримуватиме Україна.
Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте на Еспресо в п'ятницю, 29 квітня.
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