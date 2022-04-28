Якщо гроші, які дасть Європа на розбудову, крастимуть, – я повернув би смертну кару, – Дмитро Разумков

Про це в коментарі Еспресо заявив колишній голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Красти – це взагалі погано. Але коли ти крадеш у держави, яка воює за свою незалежність, яка відновлюється після війни, то ти уподібнюєшся тим самим росіянам, також стаєш фашистом. Це навіть гірше, ніж російські солдати, які винесли все, що можна, з Ірпеня, Бучі, Макарова, Гостомеля і продовжують цим займатися на тимчасово окупованих територіях. Гірше, бо вони крали чуже, а ти крадеш у своїх.

Мене не зрозуміють наші європейські партнери, але зрозуміють ті, хто це читатимуть. Я би повернув смертну кару. Хоча розумію, що це зробити буде майже нереально, але за такі речі як мародерство під час воєнного стану завжди була вища міра покарання" – наголосив Разумков.

Читайте також: Колишні члени ОПЗЖ пропонують депутатам великі гроші, заманюючи до себе, – Дмитро Разумков

Він вважає, що уникнути зловживань допоможе ретельний відбір людей, які впроваджуватимуть в Україні такий "план Маршалла".

"На керівних посадах в структурах, що займатимуться відновленням України, повинні стояти люди, які зможуть встояти перед спокусою отримати 1, 2, 3, 5, чи 10 мільйонів. Доларів чи гривень – не принципово, бо якщо там з'явиться потенційний крадій, то яку йому зарплату не постав, а він все рівно намагатиметься ще 10 гривень покласти собі в кишеню", – вважає Разумков.

Крім того, політик вважає, що контролювати виділені партнерами кошти на відбудову України буде легше після вступу нашої держави в Євросоюз. ЄС, окрім інвестицій, допомоги чи спеціальних програм, забезпечить контроль над коштами, які отримуватиме Україна.

Повний текст інтерв'ю з Дмитром Разумковим читайте на Еспресо в п'ятницю, 29 квітня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb