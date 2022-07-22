Економіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо Україна видасть Сполученим Штатам Америки олігарха Ігоря Коломойського, то назад до нас поїде ще 20 систем HIMARS. Це точно підвищить рівень довіри між США та Україною", - зазначив Фурса.

Інвестиційний банкір додав, що США ввели санкції проти Коломойського, але не можуть до нього дістатися.

"Якщо Ігоря Коломойського позбавлять українського громадянства, це означатиме, що він не матиме прихисток в Україні, а наша держава не видає своїх громадян. Тобто американське правосуддя не може до нього дістатися", - зауважив Сергій Фурса.

5 березня 2021 р стало відомо, що США запровадили санкції проти Коломойського через "причетність до значних випадків корупції".

20 липня видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, повідомило, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків: бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

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