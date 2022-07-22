Якщо Коломойського позбавлять громадянства і він поїде в США, до нас приїде ще 20 HIMARS, - інвестиційний банкір Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що якщо Ігор Коломойський втратить українське громадянство й відправиться у США, де проти нього запроваджено санкції, до України приїде ще 20 систем HIMARS
Економіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо Україна видасть Сполученим Штатам Америки олігарха Ігоря Коломойського, то назад до нас поїде ще 20 систем HIMARS. Це точно підвищить рівень довіри між США та Україною", - зазначив Фурса.
Інвестиційний банкір додав, що США ввели санкції проти Коломойського, але не можуть до нього дістатися.
"Якщо Ігоря Коломойського позбавлять українського громадянства, це означатиме, що він не матиме прихисток в Україні, а наша держава не видає своїх громадян. Тобто американське правосуддя не може до нього дістатися", - зауважив Сергій Фурса.
- 5 березня 2021 р стало відомо, що США запровадили санкції проти Коломойського через "причетність до значних випадків корупції".
- 20 липня видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, повідомило, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків: бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
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