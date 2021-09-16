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Якщо не буде достатньої кількості вакцинованих працівників, Київщина закриє школи на карантин

16 вересня, 2021 четвер
22:22
Суспільство вакцина

У Київській області закриють школи, якщо в них буде вакциновано щонайменше 80% педагогів

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

"Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у поселеннях карантинних нормах. Але є умова - працювати тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників. У ліцеї зараз, наприклад, щеплення отримав 61% вчителів", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

При цьому він додав, що якщо до 20 Вересня не буде вакциновано 80% працівників, то дистанційно уроки проводиться не будуть.

Володін підкреслив, що такий захід є вимушеним, оскільки в області почала зростати кількість хворих коронавірусом, а також збільшується рівень госпіталізації.

"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх - і соціальної сфери та бізнесу. До того ж щеплення зараз - це єдиний спосіб захиститися від хвороби", - додав він.

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Київська область
вакцина
хворі
карантин
Коронавірус
Василь Володін
Київська ОДА
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