Якщо раніше в Україні селебріті були співаки або актори, то тепер це будуть герої з Азовсталі, - каратистка Терлюга
Каратистка Анжеліка Терлюга впевнена, що тепер в Україні зірками будуть не співаки та актори, а герої з Азовсталі
Про це повідомляє "Суспільне".
За словами Терлюги, вона шокована від того, якого рівня в Україні військові.
"Дуже пишаюсь людьми, які захищають нас сьогодні. Я в приємному шоці, як усі об’єдналися. Я дуже вдячна за хоробрість, за все те, що вони вже для нас зробили і ще зроблять. Я в шоці від того, які в нас є бійці. "Азов" – це щось неймовірне. Люди в такому пеклі знаходились так багато днів. Дуже пишаюсь тим, що Україна подарувала нам таких людей. Завдяки таким громадянам, усі цивільні люди, як я, вірять у нашу перемогу. Вони завжди будуть себе відчувати, як суперзірки. Якщо раніше в Україні селебріті були співаки або актори, то тепер це будуть герої з Азовсталі", – сказала каратистка Анжеліка Терлюга.
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5 серпня 2021 року Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо.
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28 травня Терлюга перемогла болгарку Івет Горанову та стала чемпіонкою Європи у категорії до 55 кг.
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