Якщо у тебе тихо – не забувай, що на Донбасі йде війна, - український футболіст Петряк

Своє звернення Петряк опублікував у Instagram.

"Якщо у тебе тихо – не забувай, що на Донбасі йде війна. Добре? Дякую. Донецька та Луганська області, тримайтеся", – написав футболіст.

28-річний Іван Петряк відомий українцям своєю грою за "Шахтар", "Зорю" та угорські "Ференцварош" і "Фехервар", де він і грає зараз.

У цьому сезоні вінгер провів 31 матч, забив 8 голів і віддав 3 асисти. Transfemarkt оцінює футболіста у 2 млн євро.

Петряк також зіграв п'ять матчів за збірну України з футболу.

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