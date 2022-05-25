Якщо у тебе тихо – не забувай, що на Донбасі йде війна, - український футболіст Петряк
Вінгер угорського "Фехервара" Іван Петряк підтримав жителів Донецької та Луганської областей
Своє звернення Петряк опублікував у Instagram.
"Якщо у тебе тихо – не забувай, що на Донбасі йде війна. Добре? Дякую. Донецька та Луганська області, тримайтеся", – написав футболіст.
28-річний Іван Петряк відомий українцям своєю грою за "Шахтар", "Зорю" та угорські "Ференцварош" і "Фехервар", де він і грає зараз.
У цьому сезоні вінгер провів 31 матч, забив 8 голів і віддав 3 асисти. Transfemarkt оцінює футболіста у 2 млн євро.
Петряк також зіграв п'ять матчів за збірну України з футболу.
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