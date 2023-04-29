Якщо УПЦ МП залишиться на тих засадах, на яких існує сьогодні, то її існування призведе до розколу України, - Портников

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз є небезпечні тенденції, які мене дуже турбують, сподіваюсь, влада здатна на них відреагувати. Це вже справжній церковний розкол, тому що він географічний. Ви бачите, як обласні ради у західних, центральних та північних областях нашої країни забороняють одна за одною діяльність УПЦ МП або відмовляють у користуванні землею, або закривають їхні храми, громади пишуть листи, що хочуть бути частиною ПЦУ. А на сході чи на півдні ми не бачили жодного такого прецеденту, навіть у тих регіонах, які найбільш серйозно постраждали від російської агресії. І тут виникає важливе питання: якщо влада не зможе вирішити питання про функціонування РПЦ на українській землі, то у нас буде половина країни ходити до однієї церкви, а друга половина – до іншої", - зауважив журналіст.

Віталій Портников підкреслив, що це може бути вирішено, якщо держава буде проводити грамотну політику.

"Але зараз ми вже бачимо ці лінії, і це небезпечно. Потрібно обмежити існування РПЦ в Україні, потрібно вимагати від УПЦ МП, щоб вона чітко довела відсутність зв'язків з російської церквою. Бо, якщо УПЦ МП залишиться на тих засадах, на яких існує сьогодні, то її існування призведе до розколу України. Це теж реальність, що тут говорити. Я думаю, що в УПЦ МП є багато чесних священників та парафіян, які не хочуть цього розколу. На мою думку, влада не має диктувати УПЦ МП, яким має бути її внутрішнє життя, вона сама має вирішити, як їй домовлятися з Константинополем, на яких засадах об'єднуватися з ПЦУ та як повертатися до канонічності. Але держава має чітко вимагати: або ви повертаєтеся до канонічності, або ви не маєте права на цю землю, храми, громади, бо тоді ви частина окупаційного організму", - зазначив Портников.