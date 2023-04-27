УПЦ МП позбавили права користуватися земельними ділянками у Броварах
У Броварах на Київщині всі п'ять храмів УПЦ МП позбавили права користуватися чотирма земельними ділянками
Про це повідомив заступник голови Броварської РВА Олександр Дорошенко у фейсбуці.
"Броварська міська рада прийняла рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Ідеться про чотири земельні ділянки, на яких розташовано п'ять храмів", - наголосив він.
Такі рішення ухвалюють Броварська та Березанська громади району.
Олексій Дорошенко зауважив, що станом на початок повномасштабного вторгнення РФ до ПЦУ належало тільки чотири храми в Броварській громаді, яка складається з Броварів, Требухова та Княжичів. Ще 11 парафій підпорядковувались УПЦ. Зараз до УПЦ належать п'ять храмів, а до ПЦУ - десять.
- 4 квітня Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП, раніше схожий крок зробили депутати міськради.
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