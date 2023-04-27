Про це повідомив заступник голови Броварської РВА Олександр Дорошенко у фейсбуці.

"Броварська міська рада прийняла рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Ідеться про чотири земельні ділянки, на яких розташовано п'ять храмів", - наголосив він.

Такі рішення ухвалюють Броварська та Березанська громади району.

Олексій Дорошенко зауважив, що станом на початок повномасштабного вторгнення РФ до ПЦУ належало тільки чотири храми в Броварській громаді, яка складається з Броварів, Требухова та Княжичів. Ще 11 парафій підпорядковувались УПЦ. Зараз до УПЦ належать п'ять храмів, а до ПЦУ - десять.