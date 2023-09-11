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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Якщо ЗСУ штовхнуть росіян з півдня, вони втечуть, - Зеленський

Якщо ЗСУ штовхнуть росіян з півдня, вони втечуть, - Зеленський

11 вересня, 2023 понедiлок
00:27
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські окупанти самі покинуть територію України, якщо Сили оборони натиснуть на них

Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

За словами президента, зберігання високого морального духу має велике значення, тому навіть обмежений прогрес на фронті є важливим.

"Тепер у нас є рух. Це важливо." Після значних початкових втрат і поспішно адаптованої тактики українські воїни нарешті пробили першу з трьох головних оборонних рубежів Росії в районі Запоріжжя", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що великий прорив ще попереду: "Якщо ми штовхнемо їх з півдня, вони втечуть".

  • У неділю, 10 вересня, президент Володимир Зеленський підбив підсумки тижня та підтвердив успіхи українських військ на 6 напрямках.
Україна
Росія
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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