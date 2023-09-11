Якщо ЗСУ штовхнуть росіян з півдня, вони втечуть, - Зеленський

Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

За словами президента, зберігання високого морального духу має велике значення, тому навіть обмежений прогрес на фронті є важливим.

"Тепер у нас є рух. Це важливо." Після значних початкових втрат і поспішно адаптованої тактики українські воїни нарешті пробили першу з трьох головних оборонних рубежів Росії в районі Запоріжжя", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що великий прорив ще попереду: "Якщо ми штовхнемо їх з півдня, вони втечуть".