Якщо ЗСУ штовхнуть росіян з півдня, вони втечуть, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що російські окупанти самі покинуть територію України, якщо Сили оборони натиснуть на них
Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.
За словами президента, зберігання високого морального духу має велике значення, тому навіть обмежений прогрес на фронті є важливим.
"Тепер у нас є рух. Це важливо." Після значних початкових втрат і поспішно адаптованої тактики українські воїни нарешті пробили першу з трьох головних оборонних рубежів Росії в районі Запоріжжя", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що великий прорив ще попереду: "Якщо ми штовхнемо їх з півдня, вони втечуть".
- У неділю, 10 вересня, президент Володимир Зеленський підбив підсумки тижня та підтвердив успіхи українських військ на 6 напрямках.
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