Яку погоду очікувати на вихідних: прогноз від синоптика Наталки Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

В Україні антициклон зумовить впродовж суботи-неділі суху погоду.

Температура повітря коливатиметься вдень в межах +4°C…+9°C, у південній частині та в західних областях +6°C…+12°C.

У Києві протягом дня +5°C…+8°C.

Бо з 15 листопада прорветься чергова хвиля арктичного холоду і температура повітря знизиться на 3-5 градусів.

Опадів у Києві 13-14 листопада не передбачається - антициклон Tilda.

Опади з’являться в Україні 19 листопада. У більшості областей пройдуть дощ та сніг.

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