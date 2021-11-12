Яку погоду очікувати на вихідних: прогноз від синоптика Наталки Діденко
В Україні 13-14 листопада очікується суха погада. У деяких регіонах навіть потеплішає
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
В Україні антициклон зумовить впродовж суботи-неділі суху погоду.
Температура повітря коливатиметься вдень в межах +4°C…+9°C, у південній частині та в західних областях +6°C…+12°C.
У Києві протягом дня +5°C…+8°C.
Бо з 15 листопада прорветься чергова хвиля арктичного холоду і температура повітря знизиться на 3-5 градусів.
Опадів у Києві 13-14 листопада не передбачається - антициклон Tilda.
Опади з’являться в Україні 19 листопада. У більшості областей пройдуть дощ та сніг.
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