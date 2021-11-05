Януковичу оголосили нову підозру

Про це повідомило ДБР.



Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора повідомили про нову підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу. Вона стосується керування організованою злочинною групою.



Слідство вважає, що членами групи були колишні високопосадовці СБУ, МВС і ЗСУ. Їх підозрюють у скоєнні тажких і особливо тяжких злочинів під час протестів 18-20 лютого 2014, а саме у:

вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;

спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

У ДБР зазначають, дії цієї злочинної групи призвели до загибелі 76 людей. Ще понад 800 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.Повідомлення про підозру надіслано на адреси останніх місць проживання Віктора Януковича, а копії вручені захисникам президента-втікача.Слідчий суддя розглядає клопотання про обрання Віктору Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також збирають докази для повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи.Довідка: 18-20 лютого 2014 року відбувся розгін мітингувальників на Майдані силовиками, що призвело до загибелі 82 людей, ще 622 особи постраждали.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb