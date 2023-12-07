Японія готова надати $4,5 млрд на допомогу Україні, - прем'єр Кісіда

Про це повідомляє Kyodo News.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів додаткових коштів, щоб допомогти постраждалій війною Україні у її зусиллях з відновлення.

Також лідери країн G7 продовжать підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського під назвою "Формула миру", йдеться у заяві, опублікованій за підсумками їхнього онлайн-саміту.

"Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві G7.