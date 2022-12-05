Японія - Хорватія: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч в Аль-Вакрі розпочнеться о 17:00. Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного та Megogo.

На груповому раунді Японія перемогла Німеччину (2:1), Іспанію (2:1), програла Коста-Риці (0:1) та посіла у квартеті E перше місце.

Хорватія зіграла внічию з Марокко (0:0), Бельгією (0:0), здолала Канаду (4:1) та фінішувала в групі F другою.

ЧС-2022

1/8 фіналу

Японія - Хорватія

Аль Вакра, стадіон "Аль-Джануб"

5 грудня, 17:00

Пряма трансляція на регіональних каналах Суспільного та Megogo

3 та 4 грудня чвертьфіналістами чемпіонату світу-2022 стали збірні Нідерландів, Аргентини, Франції та Англії.

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