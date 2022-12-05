Японія - Хорватія: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022
У понеділок, 5 грудня, у першому раунді плей-офф чемпіонату світу з футболу Японія зустрічається з Хорватією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч в Аль-Вакрі розпочнеться о 17:00. Наживо його покажуть регіональні телеканали Суспільного та Megogo.
На груповому раунді Японія перемогла Німеччину (2:1), Іспанію (2:1), програла Коста-Риці (0:1) та посіла у квартеті E перше місце.
Хорватія зіграла внічию з Марокко (0:0), Бельгією (0:0), здолала Канаду (4:1) та фінішувала в групі F другою.
ЧС-2022
1/8 фіналу
Японія - Хорватія
Аль Вакра, стадіон "Аль-Джануб"
5 грудня, 17:00
Пряма трансляція на регіональних каналах Суспільного та Megogo
- 3 та 4 грудня чвертьфіналістами чемпіонату світу-2022 стали збірні Нідерландів, Аргентини, Франції та Англії.
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