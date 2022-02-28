Японія надасть додаткові $100 млн для підтримки України, - Зеленський

Про це він повідомив у Twitter.



"Провів перемовини з Прем'єр-міністром Японії Кішіду Фуміо. Подякував за потужну підтримку України в протидії агресії. Японія виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це", - написав Зеленський.

Провів перемовини з Прем'єр-міністром Японії @kishida230. Подякував за потужну підтримку ???????? в протидії агресії. ???????? виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022