Японія надасть додаткові $100 млн для підтримки України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Японія виділить $100 млн до вже схваленої підтримки України у $100 млн
Про це він повідомив у Twitter.
"Провів перемовини з Прем'єр-міністром Японії Кішіду Фуміо. Подякував за потужну підтримку України в протидії агресії. Японія виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це", - написав Зеленський.
- Нагадаємо, 27 лютого уряд Японії приєднався до рішення країн G7 відключити Росію від SWIFT та погодився ввести персональні санкції проти Володимира Путіна.
- 28 лютого Японія звинуватила РФ у окупації Південних Курил і порушенні міжнародного права.
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