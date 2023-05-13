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Головна Економіка Японія надасть Україні енергообладнання на $40 млн

Японія надасть Україні енергообладнання на $40 млн

13 травня, 2023 субота
12:33
Економіка Україна Японія

Між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва підписано угоду, в рамках якої влада Японії передасть Україні обладнання для підстанцій на загальну суму 5,135 млрд японських єн

Про це повідомляє Укренерго.

Згідно з планом закупівель, початок поставок обладнання планується на другу половину 2023 року і триватиме до 2025 року залежно від термінів виготовлення устаткування.

Зазначено, що це вже другий етап у наданні Японією допомоги українській енергетиці. На першому етапі Укренерго отримало від JICA понад 30 генераторів, які є страхувальним механізмом для підстанцій на випадок поновлення масованих обстрілів.

"За нормальних умов підстанція отримує електрику для власних потреб із мережі обленерго, однак через обстріли зв’язок із мережею може порушитися. У такому випадку генератор забезпечує живлення власних потреб, доки енергетики відновлюватимуть зв’язок підстанції із мережею", - ідеться у повідомленні.

грантова угода на загальну суму 22,44 млрд японських єн (близько 170 млн доларів) була підписана українським урядом та JICA у березні 2023 року для фінансування Програми екстреного відновлення України. Ці кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, а також підтримку сектора водопостачання й водовідведення.

  • Підтримка України в протистоянні агресії Росії буде одним із пріоритетних питань порядку денного саміту G7, який розпочнеться 19 травня в японському місті Хіросіма. 
Світ
Україна
Японія
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