Японія надасть Україні енергообладнання на $40 млн
Між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва підписано угоду, в рамках якої влада Японії передасть Україні обладнання для підстанцій на загальну суму 5,135 млрд японських єн
Про це повідомляє Укренерго.
Згідно з планом закупівель, початок поставок обладнання планується на другу половину 2023 року і триватиме до 2025 року залежно від термінів виготовлення устаткування.
Зазначено, що це вже другий етап у наданні Японією допомоги українській енергетиці. На першому етапі Укренерго отримало від JICA понад 30 генераторів, які є страхувальним механізмом для підстанцій на випадок поновлення масованих обстрілів.
"За нормальних умов підстанція отримує електрику для власних потреб із мережі обленерго, однак через обстріли зв’язок із мережею може порушитися. У такому випадку генератор забезпечує живлення власних потреб, доки енергетики відновлюватимуть зв’язок підстанції із мережею", - ідеться у повідомленні.
грантова угода на загальну суму 22,44 млрд японських єн (близько 170 млн доларів) була підписана українським урядом та JICA у березні 2023 року для фінансування Програми екстреного відновлення України. Ці кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, а також підтримку сектора водопостачання й водовідведення.
- Підтримка України в протистоянні агресії Росії буде одним із пріоритетних питань порядку денного саміту G7, який розпочнеться 19 травня в японському місті Хіросіма.
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