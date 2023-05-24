Японія не планує вступати в НАТО, - прем'єр Кішіда
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що Японія не планує вступати до НАТО, проте зазначив, що Альянс хоче поглиблювати зв'язок з країною
Про це пише Reuters.
Він зазначив, що країна не планує доєднуватися до НАТО ні як повноцінний, ні як асоційований член.
"Я не знаю про жодне рішення НАТО щодо створення офісу", - коментує Кішіда попередню заяву міністра закордонних справ Йошімаси Хаяші щодо відкриття офісу Альянсу в країні.
Речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін назвав крок Японії чимось, що Азійсько-тихоокеанський регіон "не вітає", заявивши, що Токіо має бути "дуже обережним у питанні військової безпеки", враховуючи його "історію агресії".
- Раніше міністр закордонних справ Японії заявив, що країна переосмислила безпекову ситуацію в регіоні після повномасштабного вторгнення РФ і нині веде переговори про відкриття першого в Азії офісу зв’язку НАТО.
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