Японія не планує вступати в НАТО, - прем'єр Кішіда

Про це пише Reuters.

Він зазначив, що країна не планує доєднуватися до НАТО ні як повноцінний, ні як асоційований член.

"Я не знаю про жодне рішення НАТО щодо створення офісу", - коментує Кішіда попередню заяву міністра закордонних справ Йошімаси Хаяші щодо відкриття офісу Альянсу в країні.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін назвав крок Японії чимось, що Азійсько-тихоокеанський регіон "не вітає", заявивши, що Токіо має бути "дуже обережним у питанні військової безпеки", враховуючи його "історію агресії".