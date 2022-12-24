Японія припиняє страхування російських суден

Про це повідомляє Nikkei.

Так у п'ятницю, 23 грудня, про таке своє рішення судновласників почали інформувати компанії Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance і Mitsui Sumitomo Insurance. Його ухвалили через 10 місяців повномасштабної війни Росії проти України. Причиною тому стала відмова закордонних перестрахувальних компаній брати на себе ризики, що пов'язані з РФ.

Це рішення означає, що покриття збитків від війни не надаватиметься ніде у водах Росії, навіть на Далекому Сході, що далеко від війни в Україні. Відтак плавання у ці води стане надто ризикованим для більшості операторів.

Утім через рушення скасувати страхування для кораблів у російських водах може постраждати японський імпорт зрідженого газу з російського проєкту "Сахалін-2". Також збитки може понести й імпорт цього продукту в інших країнах.

Судновласники повинні будуть оформити додаткове страхування від військового збитку перед плаванням в українських і російських водах. Страховиків повинні повідомити заздалегідь, щоб вони могли стежити за умовами виплат і премій. З наступного року власники суден не матимуть такої можливості від трьох японських страховиків.

За інформацією видання, рішення японських страхових компаній відображає уявлення галузі про ризики, які пов'язані з війною. Небезпека, яку передбачували раніше, поширилася й за межі Чорного та Азовського морів, які розташовані неподалік місця бойових дій.

У лютому, після початку повномасштабного вторгнення, лондонський Об'єднаний військовий комітет додав води навколо України до списку районів підвищеного ризику. До складу цієї комісії входять члени Асоціації ринку Ллойда (Lloyd's Market Association), яка керує найбільшим у світі страховим ринком.

7 квітня Канада видала заборону своїм компаніям страхувати російські та білоруські літаки через дії РФ в Україні.