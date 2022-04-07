Канада заборонила своїм компаніям надавати страхування російських та білоруських літаків

Про це оголосило Міністерство транспорту Канади, пише Укрінформ.



“Російське вторгнення до України триває, тож уряд Канади оголошує про нові заходи. До них входять нові законодавчі рішення, які забороняють фізичним та юридичним особам у Канаді надавати послуги зі страхування, перестрахування та андеррайтингу російським й білоруським авіаційним та аерокосмічним продуктам”, - йдеться у повідомленні.



Канада демонструє послідовний підхід західних країн у відповідь на російську війну, розв'язану в Україні, зазначили у канадському міністерстві.



Вимога страхування стосується всіх комерційних літаків. Якщо літак не має страхування, він не може використовувати жоден національний авіапростір.

Раніше Канада анонсувала нові санкції проти ще 9 росіян та 9 білорусів, близьких соратників лідерів російського та білоруського режимів.



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