Японія розширила санкції проти Росії

Відповідне рішення прийняло Міністерство фінансів Японії, повідомляє ВВС.

До санкційного списку потрапило 17 нових імен, це 11 депутатів Держдуми, палати російського парламенту, п'ятеро родичів банкіра Юрія Ковальчука та мільярдер Віктор Вексельберг. Таким чином, кількість росіян, які потрапили під японські санкції, зросла до 61, повідомляє міністерство.

Нагадаємо, Японія приєдналася до західних держав і ввела санкції проти путінської Росії за повномасштабний напад на Україну

Згодом Японія заявила, що введе додаткові санкції, що будуть стосуватись енергетичного сектору.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Японія виділить $100 млн до вже схваленої підтримки України у $100 млн.

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