Японія спростила умови в'їзду для біженців з України

Про це пише Japan Today.



Уряд планує вивчати кожен випадок і видавати короткострокову візу. Це також дозволить змінити короткострокову візу на візу з правом трудової діяльності на один рік.



Близько 1900 українців мають дозвіл перебування Японії. В’їзд переміщених осіб з України спочатку вимагав, щоб поручителями були їхні родичі чи знайомі в Японії. На таких підставах з 24 лютого по 13 березня Японія прийняла 47 біженців.



"Ми будемо гнучко реагувати на візовий статус, достатньо враховуючи ситуацію, з якою стикаються евакуйовані", - сказав міністр юстиції Есіхіса Фурукава.

Нагадаємо, 15 березня Японія розширила санкції проти Росії.

Посол України в Японії Сергій Корсунський підписав угоду про безоплатну передачу захисного знаряддя для потреб Збройних сил України.