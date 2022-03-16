Японія спростила умови в'їзду для біженців з України
Уряд Японії дозволив в'їзд українцям, навіть якщо у них немає родичів чи знайомих в Японії, які могли б виступити як поручитель
Про це пише Japan Today.
Уряд планує вивчати кожен випадок і видавати короткострокову візу. Це також дозволить змінити короткострокову візу на візу з правом трудової діяльності на один рік.
Близько 1900 українців мають дозвіл перебування Японії. В’їзд переміщених осіб з України спочатку вимагав, щоб поручителями були їхні родичі чи знайомі в Японії. На таких підставах з 24 лютого по 13 березня Японія прийняла 47 біженців.
"Ми будемо гнучко реагувати на візовий статус, достатньо враховуючи ситуацію, з якою стикаються евакуйовані", - сказав міністр юстиції Есіхіса Фурукава.
- Нагадаємо, 15 березня Японія розширила санкції проти Росії.
- Посол України в Японії Сергій Корсунський підписав угоду про безоплатну передачу захисного знаряддя для потреб Збройних сил України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе