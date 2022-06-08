Японія та НАТО домовилися розширити військове співробітництво

Про це передає Japan Today.

Відомо, що відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі міністра оборони Японії Нобуо Кіші та голови Військового комітету НАТО Роба Бауера.

"Безпека Європи та Азії тісно переплетена, особливо зараз, коли міжнародна спільнота стикається з серйозними проблемами", - зазначив Нобуо Кіші.

Візит Бауера до Токіо збігся з тим, що Морські сили самооборони Японії беруть участь у військово-морських навчаннях НАТО у Середземному морі. Пізніше кабінет прем’єр-міністра Фуміо Кісіди затвердив щорічний політичний план, в якому передбачено збільшення видатків на оборону до 2% ВВП, що відповідає рівню витрат країн НАТО, тоді як раніше Японія спрямовувала на ці цілі понад 1% ВВП.

Таке зростання військового бюджету було пояснено зростальною напруженістю, пов’язаною з Тайванем. Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва має намір призупинити реалізацію угоди з Японією про співпрацю у сфері промислу морських живих ресурсів, підписану 1998 року.

При цьому Токіо відкликало запрошення на заходи, присвячений 70-річчю Морських сил самооборони Японії. Міністр оборони країни Нобуо Кісі уточнив, що відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з російською спеціальною військовою операцією в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Японії Нобуо Кісі заявив, що реакція світу на повномасштабне вторгнення в Україну має вирішальне значення у стримуванні Китаю в його політиці щодо Тайваню та дій у Південнокитайському морі. За його словами, якщо міжнародна спільнота якимось чином ігноруватиме або потуратиме діям Росії в Україні, це може дати невірний сигнал про те, що подібна політика може бути терпимою в інших частинах світу.

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