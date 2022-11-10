Японія та США розпочали спільні військові навчання
У четвер, 10 листопада, США та Японія розпочали спільні військові навчання Keen Sword, метою яких є посилення оперативної спроможності в окремих районах на тлі активізації військової діяльності Китаю
Про це повідомляє Kyodo News.
Зазначають, що навчання, які проходять раз на два роки, відбуватимуться на південно-західних японських островах та навколо них. Це зроблено для того, щоб посилити в цих регіонах оборонну спроможність через активізацію військової діяльності Китаю.
Маневри триватимуть до 19 листопада. У них братимуть участь 26 тис. військовослужбовців сухопутних, морських і повітряних сил самооборони Японії, а також близько 10 тис. американських військових, у тому числі з підрозділів Космічних сил.
У цих спільних військових навчаннях буде задіяно 250 японських і 120 американських літаків, а також 20 японських і 10 американських кораблів. Крім того, до заходу приєднаються чотири військові кораблі та два літаки з Австралії, Канади та Великої Британії.
Зазначають, що маневри моделюватимуть захист віддалених островів. Вони будуть зосереджені на острові Токуносіма в південно-західній префектурі Кагосіма. Також навчання включатимуть реагування на балістичні ракети, а також операції в нових сферах захисту, таких як космос і кіберпростір.
- 29 жовтня стало відомо, що Японіє планує створити об'єднане віськове командування у зв'язку з посиленням напруженості між Китаєм і Тайванем.
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