Японія створить об'єднане військове командування у зв'язку з посиленням напруженості між Китаєм і Тайванем, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що уряд Японії планує забезпечити функціонування об'єднаного командування до 2024 року. Завданням командування буде координація стратегії та посилення оборонного співробітництва між арміями Японії та США.

Контролювати командування буде об'єднаний командувач. Це новостворена посада, яка підпорядковуватиметься безпосередньо міністру оборони Японії.

Нові домовленості включать у масштабну оборонну реформу, яку японський уряд оприлюднить до кінця року.

26 жовтня стало відомо, що США, Японія та Південна Корея попередили про безпрецедентний масштаб відповіді в разі застосування КНДР ядерної зброї.

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