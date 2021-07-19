Японія засудила двох американців за допомогу ексголові Nissan втекти з країни

Про це розповідає Reuters.



Двоє громадян США, Майкл Тейлор та його син Пітер, отримали 2 роки та рік і вісім місяців в'язниці відповідно.



Майкл Тейлор - ветеран сил спеціальних операцій США.



Главу ради директорів автомобільного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона затримали в Японії у вересні 2018 року за звинуваченням у порушенні фінансового законодавства. Він нібито занижував свої доходи у звітах для Токійської фондової біржі, а також використовував активи компанії в особистих цілях. У разі визнання його провини за всіма пунктами звинувачення йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



У січні 2019 року відбулося судове засідання, у якому вперше після арешту публічно з'явився екс-директор альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Чоловік категорично заперечив усі висунуті проти нього звинувачення.



Карлос Гон приєднався до Nissan у 1999 році, після того як Renault придбала контрольний пакет акцій компанії, і став генеральним директором компанії у 2001 році. За рік - з березня 2011 до березня 2012 року - Гон заробив $12,5 млн і став найбільш високооплачуваним топменеджером в Японії.

5 березня 2019 року суд Японії звільнив під заставу в один мільярд єн ($9 млн) ексглаву Nissan та Renault Гона після понад 100 днів арешту. На початку квітня прокуратура Токіо знову заарештувала Гона. У грудні 2019 року Гон втік з Японії