Про це він написав у facebook.

"Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії "Відродження" за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 млн доларів, на які придбала 20 траків Тoyota Hilux і два контейнери корисної продукції для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що допомога прибуде в Україну вже найближчим часом.

"Важливо, що у парламенті Японії ми маємо підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За виключенням буквально одного-двох персонажів, всі інші - за нас", - підкреслив посол.