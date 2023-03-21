Японські депутати купили 20 авто для ЗСУ
Посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив, що японські опозиційні депутати коштом своєї зарплати купили для ЗСУ 20 автівок Тoyota Hilux
Про це він написав у facebook.
"Група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії "Відродження" за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 млн доларів, на які придбала 20 траків Тoyota Hilux і два контейнери корисної продукції для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що допомога прибуде в Україну вже найближчим часом.
"Важливо, що у парламенті Японії ми маємо підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За виключенням буквально одного-двох персонажів, всі інші - за нас", - підкреслив посол.
- Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда прибув до України у вівторок, 21 березня.
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