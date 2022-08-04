Японський уряд передасть Україні фургони і безпілотники
Уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні, країна вже передала бронежилети, каски та захисні костюми
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони країни.
"Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники", – йдеться у повідомленні.
В міноборони нагадали, що раніше Японія передавала Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми (хімічного, – ред.) захисту та невеликі дрони.
"Міністерство оборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей", – додали у відомстві.
- 21 червня The Washington Post писало, що Японія за 4 місяці прийняла біженців з України більше, ніж з усіх інших країн за 30 років.
- 30 червня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна допоможе Україні будувати додаткові зерносховища.
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