Японський уряд передасть Україні фургони і безпілотники

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони країни.

"Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники", – йдеться у повідомленні.

В міноборони нагадали, що раніше Японія передавала Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми (хімічного, – ред.) захисту та невеликі дрони.

"Міністерство оборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей", – додали у відомстві.

21 червня The Washington Post писало, що Японія за 4 місяці прийняла біженців з України більше, ніж з усіх інших країн за 30 років.

30 червня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна допоможе Україні будувати додаткові зерносховища.

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