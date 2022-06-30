Чехія продовжить виплачувати допомогу для українських біженців
Японія допоможе Україні будувати додаткові зерносховища
Японія надасть Україні ще $100 млн гуманітарної допомоги
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Japan Today.
Кісіда також пообіцяв, що Японія перед сезоном збору врожаю надасть підтримку Україні для розширення потужностей зі зберігання зерна.
- Нагадаємо, 27 червня Японія оголосила про введення додаткових санкцій проти Росії, які включають заборону на імпорт золота.
- 21 червня The Washington Post писав, що Японія за 4 місяці прийняла біженців з України більше, ніж з усіх інших країн за 30 років.
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