Японія оголосила про введення додаткових санкцій проти Росії: включають заборону на імпорт золота

Про це інформує NHK.

Додаткові санкції, які оголосив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда передбачають заборону на імпорт російського золота та надання Росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

Як наголосив Кісіда, ці санкції також заборонять продавати товари для 90 організацій, пов'язаних з оборонною сферою, та заморозять активи ще 70 фізичних осіб та організацій.

Торкнувшись ситуації в Україні, прем'єр-міністр Японії зазначив, що світ зараз стоїть на роздоріжжі історії. Йдеться про те, чи зможе світ підтримувати міжнародний порядок, базований на правилах. Кісіда також підкреслив, що Японія відкидає світ, у якому допускається будь-яка одностороння зміна статус-кво за допомогою сили.

У березні Японія наклала санкції на 25 росіян і 81 російську компанію.

А вже 6 червня Японія ввела новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі.

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